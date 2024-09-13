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В Китай – уголь, обратно – автомобили. Креативная идея РЖД

В РЖД тестируют перевозку машин из Китая в контейнерах, возящих уголь с Кузбасса

В РЖД провели тестовую доставку автомобилей из Китая в Кемеровскую область с использованием контейнеров open-top (с открытым верхом). Эти контейнеры ранее использовались для перевозки угля из России в Китай, и теперь были применены для транспортировки автомобилей обратно.

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В контейнерах open-top, которые можно загружать и разгружать через торцевые двери, защитили автомобили от осадков и внешних повреждений с помощью специального тента.

Конечной точкой маршрута стал таможенный склад РЖД на станции Кемерово-Сортировочное, где клиенты могут хранить груз без уплаты ввозных пошлин и налогов до момента реализации.

Наконец, разобрались в китайских автобрендах: сколько их, кто и где выпускает

В РЖД подчеркивают, что новая логистическая цепочка позволит напрямую отправлять автомобили из Китая в дилерские центры за Уралом, обходя распределительный центр в Москве.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Если других способов обеспечить бесперебойный провоз грузов нет, то и этот способ хорош. В конце концов, самовозом и не так машины таскают.

Будет ли угольная пыль проникать в автомобиль? Будет. Дилеры почистят (наверно). Повлияет ли это на что-то? Едва ли.

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Источник: РЖД, Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Алексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 123
13.09.2024
Фото:Wikimedia
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