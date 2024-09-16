Устали от рекламы? То ли еще будет, когда этим займутся автомобили!

Gizmodo: Ford запатентовал технологию, которая позволяет слышать людей в машине

Ford Motor Company подала патент на продукт, который, как утверждается, может записывать разговоры внутри автомобиля, чтобы потом третьи стороны могли подавать вам рекламу на основе ваших слов.

Патент относится к «Системе представления рекламы в автомобиле». Эта система будет использовать записи разговоров, которые происходят в салоне автомобиля, чтобы определить, какие рекламные ролики она будет показывать пассажирам. Кроме того, она сможет отслеживать географическое положение автомобиля, скорость его движения, а также выяснять другие детали, например, находится ли машина в плотном потоке машин или нет.

«Такие системы и методы предоставляют максимальные возможности для монетизации на основе рекламы. Эти системы и методы могут использовать знания о прогнозировании назначения автомобиля для предоставления более релевантной рекламы, например, если пользователь едет за продуктами, покупает товары и т.д.» - говорится в заявке.

Впрочем, компания Ford подчеркнула, что подача патента на технологию, которая поможет рекламодателям шпионить за клиентами, не обязательно означает, что она намерена ее реализовать: «Подача патентных заявок - нормальная часть любого сильного бизнеса, поскольку этот процесс защищает новые идеи и помогает нам создать надежный портфель интеллектуальной собственности».

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Источник: Gzimodo