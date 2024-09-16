Устали от рекламы? То ли еще будет, когда этим займутся автомобили!
Ford Motor Company подала патент на продукт, который, как утверждается, может записывать разговоры внутри автомобиля, чтобы потом третьи стороны могли подавать вам рекламу на основе ваших слов.
Патент относится к «Системе представления рекламы в автомобиле». Эта система будет использовать записи разговоров, которые происходят в салоне автомобиля, чтобы определить, какие рекламные ролики она будет показывать пассажирам. Кроме того, она сможет отслеживать географическое положение автомобиля, скорость его движения, а также выяснять другие детали, например, находится ли машина в плотном потоке машин или нет.
«Такие системы и методы предоставляют максимальные возможности для монетизации на основе рекламы. Эти системы и методы могут использовать знания о прогнозировании назначения автомобиля для предоставления более релевантной рекламы, например, если пользователь едет за продуктами, покупает товары и т.д.» - говорится в заявке.
Впрочем, компания Ford подчеркнула, что подача патента на технологию, которая поможет рекламодателям шпионить за клиентами, не обязательно означает, что она намерена ее реализовать: «Подача патентных заявок - нормальная часть любого сильного бизнеса, поскольку этот процесс защищает новые идеи и помогает нам создать надежный портфель интеллектуальной собственности».
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Нужен кредит на покупку авто?
• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.
Источник: Gzimodo