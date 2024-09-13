Популярный кроссовер Hyundai вернулся в Россию и стоит дешевле китайских аналогов

Кроссовер Hyundai ix35 снова в России: цены начинаются от 2,7 млн рублей

Кроссовер Hyundai ix35 вновь появился на российском рынке, правда, через альтернативные каналы — частные продавцы и дилеры предлагают автомобили по нестандартным схемам. В объявлениях можно встретить цену от 2 690 000 рублей.

Hyundai ix35

За указанную сумму предлагает новый ix35 2023 года частный продавец в Москве. По его словам, дополнительные сборы отсутствуют, а в стандартное оснащение входят люк, светодиодные фары, климат- и круиз-контроль, система запуска двигателя с кнопки, камера заднего вида, подогрев сидений и 18-дюймовые литые диски.

Чуть дороже, за 2 849 000 рублей, такой кроссовер предлагает дилер из Екатеринбурга.

Также в продаже доступны Hyundai ix35 в Барнауле (2 900 000 рублей), Москве (3 089 900 рублей), Твери (3 195 000 рублей) и Стерлитамаке (3 300 000 рублей). Большинство кроссоверов оснащены 140-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,4 литра, работающим в паре с семиступенчатым «роботом». Два автомобиля имеют 160-сильный атмосферный двигатель объемом 1,6 литра и шестиступенчатый «автомат». Привод — передний.

Для сравнения, официально импортируемые китайские кроссоверы стоят дорож. Так, цены на Chery Tiggo 7 Pro Max начинаются от 2 770 000 рублей, Haval F7 нового поколения — от 2 699 000 рублей, а Geely Atlas доступен от 3 229 990 рублей.

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Источник: «Автоновости дня»