В Москве для аренды в каршеринге доступно 38 тыс. автомобилей

Александр Шумский: автомобили Москвич широко представлены в такси и каршеринге

Каршеринг — востребованный городской сервис, который стал доступен в Москве с 2015 года. Тогда в автопарке было всего 350 машин, сервисом пользовалось около 30 тысяч человек.

С каждым годом интерес к сервисам аренды рос, идея арендовать автомобиль, а не приобретать его становилась все популярнее.

Автомобили Москвич 3 в каршеринге

Сегодня столичный каршеринг — мировой лидер по динамике развития сервиса и числу автомобилей в парке. В Москве доступно для аренды 38 тыс. автомобилей. При этом нет ни одного автомобиля ниже экокласса «Евро-5», а средний возраст машины каршеринга — 1,5 года. Для сравнения средний возраст автомобилей в России, по данным «Автостата», составляет 15,2 года.

Последние несколько лет российский автопром наращивает мощности и работает над промышленным и технологическим суверенитетом.

Возобновил свою работу завод «Москвич», который сможет в полной мере удовлетворить спрос на современные, надежные автомобили.

Александр Шумский, руководитель проекта «Пробок нет»:

– Для потребителя важна гарантия того, что обслуживание будет вовремя, все запчасти в наличии. Завод «Москвич», который возобновил свою работу, представил такую возможность. Уже сейчас мы видим, что «Москвичи» широко представлены в сервисах такси и каршеринга. Думаю, сервисы и дальше продолжат растить и обновлять парки, в том числе за счет отечественных автомобилей.

В Делимобиле для более гибкого формирования стоимости поездок применяется технология динамического ценообразования, которая учитывает рейтинг водителя, количество свободных машин в районе и другие параметры. Рейтинг водителя зависит от стиля вождения и соблюдения правил – аккуратное вождение может снизить стоимость поездки.

Андрей Петров, руководитель отдела по связям с общественностью компании «Делимобиль»:

– Мы развиваем собственный сервис по обслуживанию и ремонту авто, что позволяет полностью контролировать качество, сроки и эффективность этих работ. Собственная сеть сервисных станций достигла 11 СТО в 8 городах, до конца года планируем открыть еще 3-4 новых станции обслуживания. Расширение как количества СТО, так и развитие ИТ-решений для их модернизации позволяет нам планомерно снижать расходы и увеличивать эффективность всех процессов обслуживания машин.