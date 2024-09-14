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Еще одна мировая столица ввела запрет на использование электросамокатов

В столице Испании из-за угрозы безопасности пешеходам запретят электросамокаты

Власти столицы Испании Мадрид намерены отозвать лицензии на эксплуатацию у всех шеринговых компаний Lime, Dott и Tier, предоставляющих жителям и туристам электросамокаты.

Власти Мадрида считают, электросамокаты угрожают безопасности пешеходов.

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«По мнению местных властей, шеринговые компании не выполнили требования, которые указаны в выданных им годом ранее разрешениях на работу. Также заявляется, что компании препятствовали проведению проверок и не предоставляли запрашиваемую информацию. Среди требований к шерингам — присутствие сервиса на территории всего города, страховое покрытие и внедрение технологий, которые бы запрещали передвижение или парковку транспортных средств в запрещенных для этого местах», – пишут местные СМИ.

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Ничего из этого не было сделано, констатируют власти города. Представители шерингов разочарованы решением, но надеются на конструктивный диалог с местным советом. Хотя в мэрии Мадрида подчеркнули, что новые разрешения на эксплуатацию электросамокатов компаниям выдаваться не будут. Хорошая новость заключается в том, что распоряжение мэрии не распространится на частные транспортные средства – их владельцы могут пользоваться ими на законных основаниях.

Ранее прокат электросамокатов запретили в австралийском Мельбурне. Решению властей предшествовали многочисленные жалобы и большое количество ДТП с участием самокатов. Запрет на использование средств индивидуальной мобильности введен и во французском Париже, он вступил в силу в конце августа текущего года, именно тогда истек срок контрактов с компаниями.

Источник: bfm.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 59
14.09.2024
Фото:Unsplash
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