#
Где сэкономить?Путешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Выяснили, как любят отдыхать россияне
15 сентября
Выяснили, как любят отдыхать россияне
В Роскачестве назвали самые популярные виды...
БМД-4М усилен со всех сторон. В комплекте экраны, решетки, сетки, «мангал».
15 сентября
Экраны и решетки — вот как работает дополнительная броня
«За рулем» рассказал о методах усиления защиты...
Как понять, что тормозные колодки пора менять
15 сентября
Как понять, что тормозные колодки пора менять
Эксперт Константинов перечислил три признака...

Один из последних автомобилей со звероподобным V8

Dodge представила спецверсию Dodge Durango Hellcat под названием Hammerhead

Dodge продолжает радовать любителей мощных внедорожников, представив новую специальную версию своего легендарного Durango Hellcat – Hammerhead.

Hammerhead – это вторая специальная версия Durango от Dodge для 2025 модельного года. Она сочетает в себе эксклюзивный темно-синий цвет кузова Night Moves с 20-дюймовыми колесами Satin Carbon, подчеркивающими спортивный характер машины. Черный капот Satin Black добавляет контраста и агрессии, а яркие выхлопные трубы намекают на взрывную мощь, скрывающуюся под капотом.

Dodge Durango Hellcat Hammerhead
Dodge Durango Hellcat Hammerhead
Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Интерьер не менее впечатляет. Кожаные сиденья Grey Laguna с вышитым логотипом SRT Hellcat обеспечивают комфорт и спортивность, а кованые акценты из углеродного волокна и замшевая обивка потолка создают атмосферу роскоши и эксклюзивности.

Как переделывали УАЗы для других стран во времена СССР

Но самое главное – это, конечно же, мотор. Под капотом у Hammerhead скрывается легендарный 6,2-литровый двигатель V8 Hemi с турбонаддувом, развивающий 710 л. с. Он разгоняет этот мощный внедорожник до 96 км/ч за впечатляющие 3,5 секунды, а четверть мили (400 м) Durango Hellcat Hammerhead проезжает всего за 11,5 секунд. Максимальная скорость достигает 289 км/ч.

Hammerhead не только быстр, но и оснащен современными технологиями. 10,1-дюймовый сенсорный экран, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, звуковая система Harman Kardon с 19 динамиками и люк на крыше обеспечивают комфорт и удовольствие от вождения.

Интерьер Dodge Durango Hellcat Hammerhead
Интерьер Dodge Durango Hellcat Hammerhead

В стандартное оборудование безопасности включены: предупреждение о фронтальном столкновении с активным торможением, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и многое другое.

Цена Hammerhead составляет $113 720, что делает его одним из самых дорогих и мощных внедорожников на рынке.

Источник: Motor1

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Motor1
Количество просмотров 69
14.09.2024
Фото:Motor1
Поделиться:
Оцените материал:
0