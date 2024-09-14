Один из последних автомобилей со звероподобным V8

Dodge представила спецверсию Dodge Durango Hellcat под названием Hammerhead

Dodge продолжает радовать любителей мощных внедорожников, представив новую специальную версию своего легендарного Durango Hellcat – Hammerhead.

Hammerhead – это вторая специальная версия Durango от Dodge для 2025 модельного года. Она сочетает в себе эксклюзивный темно-синий цвет кузова Night Moves с 20-дюймовыми колесами Satin Carbon, подчеркивающими спортивный характер машины. Черный капот Satin Black добавляет контраста и агрессии, а яркие выхлопные трубы намекают на взрывную мощь, скрывающуюся под капотом.

Dodge Durango Hellcat Hammerhead

Интерьер не менее впечатляет. Кожаные сиденья Grey Laguna с вышитым логотипом SRT Hellcat обеспечивают комфорт и спортивность, а кованые акценты из углеродного волокна и замшевая обивка потолка создают атмосферу роскоши и эксклюзивности.

Но самое главное – это, конечно же, мотор. Под капотом у Hammerhead скрывается легендарный 6,2-литровый двигатель V8 Hemi с турбонаддувом, развивающий 710 л. с. Он разгоняет этот мощный внедорожник до 96 км/ч за впечатляющие 3,5 секунды, а четверть мили (400 м) Durango Hellcat Hammerhead проезжает всего за 11,5 секунд. Максимальная скорость достигает 289 км/ч.

Hammerhead не только быстр, но и оснащен современными технологиями. 10,1-дюймовый сенсорный экран, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, звуковая система Harman Kardon с 19 динамиками и люк на крыше обеспечивают комфорт и удовольствие от вождения.

Интерьер Dodge Durango Hellcat Hammerhead

В стандартное оборудование безопасности включены: предупреждение о фронтальном столкновении с активным торможением, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон и многое другое.

Цена Hammerhead составляет $113 720, что делает его одним из самых дорогих и мощных внедорожников на рынке.

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Источник: Motor1