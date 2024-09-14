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Suzuki не ушёл из РФ: вот по каким ценам можно приобрести добротных «японцев»

Suzuki Baleno и Ertiga признаны одними из самых дешевых новых японских авто в РФ

После ухода официального представительства Suzuki из России в 2022 году, поклонники японского бренда лишились возможности приобрести новые автомобили. Однако, благодаря схеме параллельного импорта, некоторые модели Suzuki все же доступны на российском рынке. Помимо этого, как рассказали в российском офисе Suzuki, представительство по-прежнему «оказывает поддержку многочисленным клиентам, а также в штатном режиме продолжаются взаимодействия импортера с дилерами».

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Самым доступным вариантом от Suzuki, доступным в России, стал Baleno, который предлагается по цене от 2 089 000 рублей с учетом скидок. Это автомобиль 2023 года выпуска в комплектации GLX с 1,5-литровым двигателем мощностью 105 л. с. Baleno привлекает своей компактностью, стильным дизайном и экономичным расходом топлива. Он станет отличным выбором для жителей больших городов, ценящих маневренность и практичность.

Suzuki Baleno
Suzuki Baleno

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Для семейных покупателей, ценящих комфорт и вместительность, отличным вариантом станет Suzuki Ertiga. Его цена стартует от 2,36 млн рублей с учетом скидок. Предлагаемая в России версия – это модель 2024 года в комплектации ZXi с 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л.с. Ertiga оснащен просторным салоном с 7 местами, позволяющим комфортно разместиться всей семье.

Suzuki Ertiga
Suzuki Ertiga

Для любителей активного отдыха и внедорожного стиля, доступна Suzuki Grand Vitara. Ее цена начинается от 4,1 млн рублей.

Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara

Нельзя обойти вниманием Suzuki Jimny, который, в пятидверном варианте, также доступен на российском рынке по цене от 3,6 млн рублей с учетом скидок.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Suzuki
Количество просмотров 1037
14.09.2024
Фото:Unsplash | Suzuki
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