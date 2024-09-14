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Легендарная Королла вернулась на российский рынок по демократичной цене

В Россию привезли седаны Toyota Levin китайской сборки за 2,25 млн рублей

На отечественном рынке появился новый игрок – седан Toyota Levin, произведенный в Китае на совместном предприятии Toyota Motor Corporation и GAC Motor. Модель, известная как близнец популярной Toyota Corolla, доступна для российских покупателей по цене от 2 250 000 рублей.

Toyota Levin
Toyota Levin
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Levin, предлагаемый в России, оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л. с., сочетающимся с автоматической коробкой передач и передним приводом. Это базовая версия, и, по словам дилеров, в будущем в Россию придет и гибридная модификация, развивающая 136 л. с.

Toyota Levin
Toyota Levin

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Levin внешне практически не отличается от своего «брата», предлагая знакомый дизайн, характерный для Toyota. Стоимость Levin делает его привлекательным вариантом для покупателей, желающих приобрести японский седан с узнаваемым именем по более доступной цене, чем Corolla. Базовый 1,2-литровый мотор отличается экономичностью, что особенно актуально в условиях растущих цен на топливо.

Toyota Levin
Toyota Levin

Появление гибридного Levin обещает снижение расхода топлива и выбросов CO2, делая модель еще привлекательнее для экологически сознательных покупателей.

Важно отметить, что Levin – это самостоятельная модель, производимая на отдельной производственной линии в Китае. Он проходит все необходимые испытания и соответствует стандартам качества Toyota.

Источник: Autonews

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Лежнин Роман
Фото:Dongchedi
Количество просмотров 253
14.09.2024
Фото:Dongchedi
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Отзывы о Toyota Corolla ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+8