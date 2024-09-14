Легендарная Королла вернулась на российский рынок по демократичной цене

В Россию привезли седаны Toyota Levin китайской сборки за 2,25 млн рублей

На отечественном рынке появился новый игрок – седан Toyota Levin, произведенный в Китае на совместном предприятии Toyota Motor Corporation и GAC Motor. Модель, известная как близнец популярной Toyota Corolla, доступна для российских покупателей по цене от 2 250 000 рублей.

Toyota Levin

Levin, предлагаемый в России, оснащен 1,2-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л. с., сочетающимся с автоматической коробкой передач и передним приводом. Это базовая версия, и, по словам дилеров, в будущем в Россию придет и гибридная модификация, развивающая 136 л. с.

Toyota Levin

Levin внешне практически не отличается от своего «брата», предлагая знакомый дизайн, характерный для Toyota. Стоимость Levin делает его привлекательным вариантом для покупателей, желающих приобрести японский седан с узнаваемым именем по более доступной цене, чем Corolla. Базовый 1,2-литровый мотор отличается экономичностью, что особенно актуально в условиях растущих цен на топливо.

Toyota Levin

Появление гибридного Levin обещает снижение расхода топлива и выбросов CO2, делая модель еще привлекательнее для экологически сознательных покупателей.

Важно отметить, что Levin – это самостоятельная модель, производимая на отдельной производственной линии в Китае. Он проходит все необходимые испытания и соответствует стандартам качества Toyota.

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Источник: Autonews