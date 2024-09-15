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Эксперты назвали самые надежные китайские двигатели

Автоэксперт Ковалев: моторы Chery и Exeed признаны самыми надежными

В последние годы китайские автомобили стремительно набирают популярность. Одной из ключевых причин этого становится повышение качества и надежности, в том числе и в части силовых агрегатов.

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Многие автолюбители, привыкшие к стереотипам о ненадежности китайских автомобилей, удивляются, узнавая, что некоторые китайские двигатели не только не уступают, но и превосходят по ресурсу своих европейских и японских аналогов.

Автоэксперт Александр Ковалев из компании Expocar утверждает, что китайские производители вложили значительные средства в разработку и совершенствование своих двигателей. Он выделяет два ключевых примера, доказывающих надежность китайских моторов:

1. Двигатели Acteco.

Серия двигателей Acteco, разработанная в партнерстве с австрийской компанией AVL (которая также работает с Volkswagen), существует более 25 лет. Двигатели Acteco неоднократно получали престижную премию China Heart.

Недавно был установлен рекорд России – кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max с двигателем Acteco 1,6 SQRF4J16 преодолел 12 414 км без единой неисправности за пять суток непрерывного движения.

Двигатели Acteco устанавливаются на модели марок Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, Jetour и Kaiyi, обеспечивая высокий уровень качества для целого ряда автомобилей. В линейке Acteco также представлены 2-литровый SQRF4J20 и 1,5-литровый атмосферный SQRE4G15C, которые также заслуживают внимания своим ресурсом и надежностью.

2. Двигатели Blue Core от Changan:

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Производство двигателей Blue Core началось в 2011 году. Это говорит о том, что Changan уже давно сосредоточился на разработке высококачественных и ресурсных моторов. 1,4-литровый двигатель JL473ZQ9 на Changan CS35 известен своей долговечностью и низким расходом топлива.

Двигатели Blue Core уже зарекомендовали себя в реальных условиях эксплуатации, получив положительные отзывы от владельцев автомобилей Changan.

Современные китайские двигатели не уступают по надежности своим европейским и японским аналогам. Инвестиции в разработку и инновации приводят к повышению качества и ресурса двигателей. Реальные испытания и реальные отзывы владельцев подтверждают надежность китайских моторов.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
Количество просмотров 3
15.09.2024
Фото:freepik / aleksandarlittlewolf
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