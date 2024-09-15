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Стали известны примерные цены на новый доступный кроссовер Geely

Раскрыты детали интерьера нового бюджетного кроссовера Geely Cityray

Китайский автопроизводитель Geely готовит к выходу на российский рынок новый компактный кроссовер Cityray. После публикации изображений экстерьера, в сеть попали первые снимки салона автомобиля, которые раскрывают его стильный и современный дизайн, а также намекают на богатую комплектацию.

Geely Cityray
Geely Cityray
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В салоне Cityray царит атмосфера технологичности. Главным украшением интерьера становится огромный сенсорный экран мультимедийной системы, выполненный в стиле Tesla и отделенный от цифровой приборной панели. Четырехспицевый руль с удобными кнопками управления и традиционный селектор коробки передач дополняют картину.

Интерьер Geely Cityray
Интерьер Geely Cityray

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Особое внимание привлекают динамики, встроенные в передние двери, с эффектной голубой подсветкой. Ручки открывания дверей расположены на горизонтальных поверхностях, придавая салону лаконичный и стильный вид.

Cityray предлагает просторный салон с продуманной эргономикой. Второй ряд сидений складывается практически в ровный пол, что позволяет увеличить объем багажника и создать ровную грузовую площадку. Панорамная крыша, простирающаяся практически на всю длину автомобиля, наполняет салон светом и создает ощущение простора.

Интерьер Geely Cityray
Интерьер Geely Cityray

По данным Telegram-канала No Limits, цена Geely Cityray в России может составить от 2,9 до 3,5 млн рублей. Такая доступная цена, в сочетании с богатой комплектацией, современным дизайном и комфортным салоном, делает Cityray привлекательной альтернативой другим хэтчбекам на российском рынке.

Источник: No Limits

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Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 3
15.09.2024
Фото:Geely
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