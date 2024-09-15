Совместный проект Mercedes-Benz и BYD поступил в продажу по неожиданной цене

В Китае стартовали предзаказы на флагман Denza Z9 GT по цене 47600 долларов

Мир автомобилей класса люкс готовится к появлению нового игрока – Denza Z9 GT, совместного творения Mercedes-Benz и BYD. Этот универсал, уже доступный для предзаказа в Китае по цене от 47 600 долларов, обещает стать серьезным конкурентом Porsche Panamera.

Denza Z9 GT

Габариты Z9 GT внушительны: 5180 х 1990 х 1480 мм с колесной базой 3125 мм, что делает его на 128 мм длиннее, на 53 мм шире и на 57 мм выше Panamera. Вариант с гибридной трансмиссией PHEV еще длиннее (5195 мм) за счет более агрессивных бамперов.

Denza Z9 GT предлагается в четырех цветах кузова: серебристом, белом, сером и черном. Задний спойлер, подчеркивает спортивный характер автомобиля. Двери без рамок, пневматическая подвеска и 21-дюймовые колеса с шинами 255/40 спереди и 275/40 сзади подчеркивают премиальный статус автомобиля.

Интерьер Denza Z9 GT

Denza Z9 GT оснащен рядом передовых технологий, которые отличают его от конкурентов.

Уникальная система управления задними колесами, позволяющая повернуть их на угол до 20 градусов, обеспечивает невероятную маневренность и радиус поворота всего 4,62 метра.

Система камер, заменяющая боковые зеркала, обеспечивает панорамный обзор и повышает безопасность. Дополнительные экраны на дверных картах, а также центральная консоль с тремя экранами, один из которых предназначен для переднего пассажира, предлагают богатые возможности для мультимедиа и контроля над автомобилем.

Внутренний комфорт дополняют два независимых холодильника, расположенные для передних и задних пассажиров, что делает каждую поездку максимально комфортной. Центральное зеркало заднего вида интегрировано с монитором, обеспечивая четкую и широкую видимость заднего вида.

Интерьер Denza Z9 GT

Подключаемая гибридная версия построена на платформе e3 с системой DM 5-го поколения. Под капотом у него 2-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 152 кВт (203 л. с.). Он работает в паре с тремя электродвигателями: одним спереди и двумя сзади. Суммарная выходная мощность электродвигателей Z9 GT составляет 640 кВт (858 л. с.). Суммарная выходная мощность системы PHEV составляет около 1000 л. с., а запас хода превышает 1100 км.

Denza Z9 GT EV построен на платформе e-Platform 3.0 Evo. Он также имеет три электродвигателя с увеличенной выходной мощностью. Пиковая мощность этого автомобиля достигает 710 кВт (952 л.с.). Его запас хода составляет 630 км. Разгон с нуля до сотни составляет 3,4 секунды. Это на 0,2 секунды быстрее, чем у Z9 GT PHEV.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: CarNewsChina