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В продаже найден Land Cruiser 100 с минимальным пробегом: сколько просят за легенду?

В Казахстане продают Land Cruiser 100 с пробегом 6 тыс. км за 6,3 млн рублей

В Казахстане на продажу выставили настоящий раритет – Toyota Land Cruiser 100 2005 года выпуска с пробегом всего 6 тысяч километров. Это не просто автомобиль, а мечта многих автолюбителей, особенно тех, кто ценит легендарную надежность и внедорожные качества этой модели.

Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 100
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Владелец описал автомобиль, как машину выходного дня. И, судя по пробегу, он явно не преувеличивал. Этот Land Cruiser 100 практически не видел дорог, оставаясь в гараже большую часть времени.

Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 100

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Под капотом у красавца скрывается мощный 4,7-литровый V8 с 231 л.с. В паре с ним работает классический 5-ступенчатый «автомат», передающий тягу на все колеса.

За Land Cruiser 100 владелец просит 33 млн тенге, что эквивалентно 6,3 млн рублей. С одной стороны, сумма немалая, но с учетом идеального состояния и малого пробега, она выглядит вполне оправданной.

Источник: Kolesa.kz

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Лежнин Роман
Фото:kolesa.kz
Количество просмотров 3
15.09.2024
Фото:kolesa.kz
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Отзывы о Toyota Land Cruiser ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-38