В продаже найден Land Cruiser 100 с минимальным пробегом: сколько просят за легенду?

В Казахстане продают Land Cruiser 100 с пробегом 6 тыс. км за 6,3 млн рублей

В Казахстане на продажу выставили настоящий раритет – Toyota Land Cruiser 100 2005 года выпуска с пробегом всего 6 тысяч километров. Это не просто автомобиль, а мечта многих автолюбителей, особенно тех, кто ценит легендарную надежность и внедорожные качества этой модели.

Toyota Land Cruiser 100

Владелец описал автомобиль, как машину выходного дня. И, судя по пробегу, он явно не преувеличивал. Этот Land Cruiser 100 практически не видел дорог, оставаясь в гараже большую часть времени.

Toyota Land Cruiser 100

Под капотом у красавца скрывается мощный 4,7-литровый V8 с 231 л.с. В паре с ним работает классический 5-ступенчатый «автомат», передающий тягу на все колеса.

За Land Cruiser 100 владелец просит 33 млн тенге, что эквивалентно 6,3 млн рублей. С одной стороны, сумма немалая, но с учетом идеального состояния и малого пробега, она выглядит вполне оправданной.

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Источник: Kolesa.kz