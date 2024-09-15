В продаже найден Land Cruiser 100 с минимальным пробегом: сколько просят за легенду?
В Казахстане на продажу выставили настоящий раритет – Toyota Land Cruiser 100 2005 года выпуска с пробегом всего 6 тысяч километров. Это не просто автомобиль, а мечта многих автолюбителей, особенно тех, кто ценит легендарную надежность и внедорожные качества этой модели.
Владелец описал автомобиль, как машину выходного дня. И, судя по пробегу, он явно не преувеличивал. Этот Land Cruiser 100 практически не видел дорог, оставаясь в гараже большую часть времени.
Под капотом у красавца скрывается мощный 4,7-литровый V8 с 231 л.с. В паре с ним работает классический 5-ступенчатый «автомат», передающий тягу на все колеса.
За Land Cruiser 100 владелец просит 33 млн тенге, что эквивалентно 6,3 млн рублей. С одной стороны, сумма немалая, но с учетом идеального состояния и малого пробега, она выглядит вполне оправданной.
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Источник: Kolesa.kz