Автоэксперт дал рекомендации по покупке машины в условиях предстоящего роста цен

Эксперт Сажин порекомендовал не спешить продавать автомобиль «перекупам»

В связи с предстоящим повышением цен на автомобили осенью текущего года, автоэксперт Владимир Сажин дает ряд рекомендаций по грамотной купле-продаже автомобилей.

Сажин настоятельно советует автовладельцам воздержаться от спешной продажи своих автомобилей перекупщикам по заниженной цене. Он подчеркивает возможность получения выгодной цены при грамотном подходе к процессу продажи.

Эксперт обращает внимание на возможные увеличения сроков ожидания автомобилей иностранного производства в связи с задержками на таможне, вызванными ростом утилизационного сбора. Автовладельцам рекомендуется запастись терпением или рассмотреть автомобили, уже имеющиеся в наличии у дилеров.

Наконец, Владимир Сажин рекомендует отдавать предпочтение проверенным маркам автомобилей при совершении покупки. Несмотря на широкое присутствие китайских автомобилей на рынке, далеко не все они отличаются надежностью и высоким качеством, подытоживает эксперт.

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Источник: Общественная служба новостей