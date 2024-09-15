Автоэксперт дал рекомендации по покупке машины в условиях предстоящего роста цен
В связи с предстоящим повышением цен на автомобили осенью текущего года, автоэксперт Владимир Сажин дает ряд рекомендаций по грамотной купле-продаже автомобилей.
Сажин настоятельно советует автовладельцам воздержаться от спешной продажи своих автомобилей перекупщикам по заниженной цене. Он подчеркивает возможность получения выгодной цены при грамотном подходе к процессу продажи.
Эксперт обращает внимание на возможные увеличения сроков ожидания автомобилей иностранного производства в связи с задержками на таможне, вызванными ростом утилизационного сбора. Автовладельцам рекомендуется запастись терпением или рассмотреть автомобили, уже имеющиеся в наличии у дилеров.
Наконец, Владимир Сажин рекомендует отдавать предпочтение проверенным маркам автомобилей при совершении покупки. Несмотря на широкое присутствие китайских автомобилей на рынке, далеко не все они отличаются надежностью и высоким качеством, подытоживает эксперт.
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Источник: Общественная служба новостей