#
Где сэкономить?Путешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Популярный в России бренд готовит две стильные и экономичные новинки
15 сентября
Популярный в России бренд готовит две стильные и экономичные новинки
21 сентября Hongqi представит гибридный...
Интерьер Toyota Rush
15 сентября
Этот надежный семиместный японский кроссовер стоит дешевле «китайцев»
В РФ появились в продаже 7-местные кроссоверы...
Тойта откажется от ДВС? Но электрокары тоже не eё путь
15 сентября
Тойта откажется от ДВС? Но электрокары тоже не eё путь
Toyota делает ставку на гибриды на фоне...

Автоэксперт дал рекомендации по покупке машины в условиях предстоящего роста цен

Эксперт Сажин порекомендовал не спешить продавать автомобиль «перекупам»

В связи с предстоящим повышением цен на автомобили осенью текущего года, автоэксперт Владимир Сажин дает ряд рекомендаций по грамотной купле-продаже автомобилей.

Сажин настоятельно советует автовладельцам воздержаться от спешной продажи своих автомобилей перекупщикам по заниженной цене. Он подчеркивает возможность получения выгодной цены при грамотном подходе к процессу продажи.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Эксперт обращает внимание на возможные увеличения сроков ожидания автомобилей иностранного производства в связи с задержками на таможне, вызванными ростом утилизационного сбора. Автовладельцам рекомендуется запастись терпением или рассмотреть автомобили, уже имеющиеся в наличии у дилеров.

Как переделывали УАЗы для других стран во времена СССР

Наконец, Владимир Сажин рекомендует отдавать предпочтение проверенным маркам автомобилей при совершении покупки. Несмотря на широкое присутствие китайских автомобилей на рынке, далеко не все они отличаются надежностью и высоким качеством, подытоживает эксперт.

Источник: Общественная служба новостей

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 4
15.09.2024
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0