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Новый седан, который будут продавать в России, получил наиболее экономичную версию

Седан Exlantix ES получит новую версию с гибридным приводом

У седана Exlantix ES, который будет реализовываться на российском рынке, появилась новая гибридная модификация. Об этом сообщает источник Autohome.

Информацию о новой версии автомобиля раскрыло китайское министерство промышленности и информационных технологий. Чтобы увеличить запас хода, в конструкции предусмотрен бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 156 л.с. Ранее данная модель комплектовалась только двумя электродвигателями.

Exlantix ES
Exlantix ES
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Автомобиль, оснащенный литий-железо-фосфатным аккумулятором, ожидается к выходу в конце 2024 года. У гибридного Exlantix будет глухая передняя панель кузова с решеткой радиатора, встроенной в бампер. Также автомобиль оснастят скрытыми дверными ручками и колесными дисками, способствующими улучшению аэродинамических характеристик. Длина седана составляет 4945 мм, а колесная база — 3000 мм.

Кроме того, продажи электрической версии Exlantix ES также планируются в России. Пресс-служба марки сообщила, что автомобиль уже прошел адаптацию для отечественного рынка.

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Exlantix
Количество просмотров 3
15.09.2024
Фото:Exlantix
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