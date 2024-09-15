Продажи китайских автомобилей на российском рынке в августе обновили рекорд

В августе 2024 года на российском рынке продано 90 тысяч автомобилей

Российский автомобильный рынок продолжает удивлять. В августе 2024 года продажи новых легковых автомобилей китайских марок достигли рекордных 90 тысяч единиц. Это на 7% больше, чем предыдущий максимум, зафиксированный в марте этого года.

Эксперты связывают этот феномен с несколькими факторами. Российские потребители всё больше ценят китайские автомобили за их привлекательную цену, современный дизайн, богатую комплектацию и надежность. Китайские автопроизводители активно расширяют линейку своих моделей, предлагая всё больше разнообразных вариантов для разных категорий покупателей. Из-за санкций и сложностей с логистикой поставки европейских автомобилей стали менее доступными, что создало благоприятную почву для роста китайских брендов.

Не только общие продажи китайских автомобилей бьют рекорды, но и отдельные бренды демонстрируют впечатляющие результаты. Haval второй месяц подряд бьет собственные рекорды. В августе было продано 18 564 автомобиля, что на 12% больше, чем в июле. Chery третий месяц подряд демонстрирует рост продаж. В августе было продано 16 544 автомобиля, что на 15% больше, чем в июле. Changan четвертый месяц подряд увеличивает объемы реализации. В августе было продано 11 429 автомобилей, что на 10% больше, чем в июле. Jetour третий месяц подряд показывает стабильный рост. В августе было продано 3 704 автомобиля, что на 18% больше, чем в июле. JAECOO шестой месяц подряд демонстрирует стабильное развитие. В августе было продано 2 852 автомобиля, что на 11% больше, чем в июле.

Помимо рекордных продаж брендов, стоит отметить впечатляющие результаты отдельных моделей. Например, кроссовер Haval Jolion делает это второй месяц подряд – в августе его результат составил 8955 реализованных экземпляров. Также второй месяц подряд наблюдаются рекордные объемы у Chery Tiggo 7 PRO Max (в августе – 8004 шт.) и Changan CS35 Plus (2261 шт.). У Chery Tiggo 4 PRO это происходит третий месяц подряд (в августе – 5543 шт.), а у Changan CS55 Plus – четвертый (4782 шт.). Отметим и самые высокие продажи в конце лета у Haval M6 (3977 шт.), Geely Atlas (2994 шт.) и TANK 300 (1724 шт.).

Эксперты считают, что китайские автомобили продолжат укреплять свои позиции на российском рынке. В ближайшие годы они могут стать одним из самых популярных сегментов.

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Источник: Автостат