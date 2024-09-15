Новый кроссовер Geely показали без маскировки и раскрыли подробности

Китайские сертификационные органы раскрыли подробности о Geely Starship 7

Китайская автомобильная компания Geely продолжает радовать нас новинками, и на этот раз речь пойдет о гибридном кроссовере Geely Galaxy Starship 7. Фотографии, попавшие в сеть, раскрыли дизайн и характеристики этого автомобиля, который, судя по всему, станет серьезным конкурентом для многих уже существующих моделей.

Geely Starship 7

Starship 7, хоть и вдохновлен концепт-каром одноименного названия, в реальности имеет больше сходства с «младшим» электромобилем Galaxy E5. Кроссовер отличается элегантными линиями, традиционными дверными ручками и двухъярусными фарами.

Geely Starship 7

По габаритам Starship 7 близок к E5, но не идентичен. Колесная база Starship 7 на полсантиметра больше, а габаритная длина – на 12,5 сантиметра. Под капотом Starship 7 скрывается 1.5-литровый бензиновый двигатель BHE15-BFN мощностью 110 л. с. Кроссовер оснащен литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 29 киловатт-часов.

Сертифицированы две модификации с различной снаряженной массой: 1724 и 1790 килограммов. Одной из изюминок Starship 7 станет аудиосистема с 27 динамиками и гигантским трапецевидным экраном медиасистемы.

Официальная премьера Starship 7 ожидается в этом году. Пока неясно, будет ли модель доступна для экспорта, хотя электромобиль Galaxy E5 позиционируется как «глобальная» модель.

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Источник: CarNewsChina