«Газпромнефть-СМ» поддержала Всероссийскую акцию «Вода России»

Волонтеры «Газпромнефть – смазочные материалы» привели в порядок берег озера Большое в городе Фрязино.

Мероприятие организовано в рамках Всероссийской акции «Вода России», которая является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Министерства природных ресурсов и экологии России.

Федеральный проект «Вода России» объединил 9,5 млн человек из 89 регионов, которые очистили свыше 10 тысяч водоемов и собрали более 10 миллионов мешков мусора. Участники экомероприятия во Фрязино привели в порядок территорию площадью 20 гектаров.

Сотрудники «Газпромнефть-СМ» регулярно и активно участвуют в проектах, направленных на повышение культуры бережного отношения к природе, а также вовлекают в мероприятия местных жителей. Вместе с представителями органов власти и крупными предприятиями наукограда Фрязино специалисты организовывают масштабные экологические акции по уборке главных рекреационных зон города и просветительские экоспектакли для детей о важности сохранения природных ресурсов.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Инициативы, направленные на помощь окружающей среде, всегда находят отклик среди специалистов «Газпромнефть-СМ». Только с начала этого года более 500 волонтеров нашей компании приняли участие в социальных, экологических и спортивных проектах. Всероссийскую акцию «Вода России» мы поддерживаем уже несколько лет, поскольку заинтересованы в системной и последовательной помощи, которая позволяет достигать реальных результатов».

Виктория Оганезова, заместитель главы городского округа Фрязино:

«Совокупность научно-производственного потенциала, интересной истории и природных ресурсов делают Фрязино одним из уникальных городов Московской области. Чистые и благоустроенные территории – неотъемлемая часть ландшафтов наукограда. Делать их такими помогают, в частности, подобные экологические акции, в которых объединяются усилия всех сторон. Участие в этом процессе крупных предприятий – это не только вклад в экологическое благополучие, но и пример ответственного отношения к формированию комфортной среды для живущих здесь людей».