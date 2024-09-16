#
Где сэкономить?Путешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Даже на СТО и водители с опытом не знают об этом: а этот совет нельзя игнорировать
16 сентября
Даже на СТО и водители с опытом не знают об этом: а этот совет нельзя игнорировать
Техдиректор Michelin объяснил, почему новую...
Эти автомобили можно купить с хорошей скидкой по госпрограмме
16 сентября
Эти автомобили можно купить с хорошей скидкой по госпрограмме
ТОП-5 самых интересных машин, которые можно...
Дилеры переписали цены на эти машины в сентябре
16 сентября
Дилеры переписали цены на эти машины в сентябре
«Автостат»: семь марок поменяли цены на...

Медработникам и не только: на льготное автокредитование направят более ₽ 6 млрд

Минпромторг возобновит действие программы льготного автокредитования

Минпромторг РФ возобновит в 2024 году действие программы стимулирования спроса на автомобили в России. Такое сообщение появилось на сайте ведомства.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО
«На программу льготного автокредитования будет направлено 6,5 млрд рублей, на программу льготного лизинга – 8 млрд рублей. В общей сложности эти меры помогут дополнительно реализовать свыше 36 тыс. автомобилей», – говорится в тексте сообщения.

Выносливый мотор, надежный автомат — большой седан Форд за 1,4 млн

Согласно условиям программы базовая скидка составляет 20% (для жителей Дальневосточного федерального округа – 25%) от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Скидкой могут воспользоваться медицинские работники, работники сферы образования, участники специальной военной операции и члены их семей, граждане с инвалидностью, а также семьи с детьми, покупающие транспортное средство в субъектах Дальневосточного федерального округа.

Под условия подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, уровень локализации которых соответствует не менее 1600 баллам в рамках постановления Правительства РФ. Это все модели Lada, ВИС, УАЗ, ГАЗ с полной массой до 3,5 т, а также китайская марка Haval Jolion, произведенная в Тульской области. В ведомстве уточнили, что в рамках льготного автокредитования все категории заемщиков могут приобрести электромобили российского производства со скидкой 35%: это машины бренда Evolute, Москвич 3е, Амберавто А5.

«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: minpromtorg.gov.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 2
16.09.2024
Фото:freepik / wirestock
Поделиться:
Оцените материал:
0