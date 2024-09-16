Медработникам и не только: на льготное автокредитование направят более ₽ 6 млрд

Минпромторг возобновит действие программы льготного автокредитования

Минпромторг РФ возобновит в 2024 году действие программы стимулирования спроса на автомобили в России. Такое сообщение появилось на сайте ведомства.

«На программу льготного автокредитования будет направлено 6,5 млрд рублей, на программу льготного лизинга – 8 млрд рублей. В общей сложности эти меры помогут дополнительно реализовать свыше 36 тыс. автомобилей», – говорится в тексте сообщения.

Согласно условиям программы базовая скидка составляет 20% (для жителей Дальневосточного федерального округа – 25%) от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Скидкой могут воспользоваться медицинские работники, работники сферы образования, участники специальной военной операции и члены их семей, граждане с инвалидностью, а также семьи с детьми, покупающие транспортное средство в субъектах Дальневосточного федерального округа.

Под условия подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, уровень локализации которых соответствует не менее 1600 баллам в рамках постановления Правительства РФ. Это все модели Lada, ВИС, УАЗ, ГАЗ с полной массой до 3,5 т, а также китайская марка Haval Jolion, произведенная в Тульской области. В ведомстве уточнили, что в рамках льготного автокредитования все категории заемщиков могут приобрести электромобили российского производства со скидкой 35%: это машины бренда Evolute, Москвич 3е, Амберавто А5.

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Источник: minpromtorg.gov.ru