Эта китайская новинка удивительно напоминает Range Rover Evoque. Но это не страшно

Chery Tiggo 7 Sport представлен в Китае в вариантах с ДВС и PHEV

Chery Tiggo 7 Sport уже поступил к дилерам (хотя официально пока не продается), и многие заметили его сходство с моделями Land Rover, в частности с текущим Range Rover Evoque. Это связано с черной сетчатой решеткой радиатора, боковыми воздухозаборниками и световыми кластерами.

Кроссовер Chery Tiggo 7 Sport

Стоит отметить, что Chery является партнером Jaguar Land Rover по совместному предприятию в Китае, поэтому какие-то претензии к сходству вряд ли будут.

Несмотря на название, Chery Tiggo 7 Sport не имеет прямого отношения к традиционному Tiggo 7. Под дизайном, напоминающим Range Rover Evoque, скрывается модель Explore 06, известная в России как Jaecoo J7.

Tiggo 7 Sport предлагается в версиях с ДВС и PHEV. Для версии с ДВС доступны два варианта: более легкий (1484 кг) и потяжелее (1620 кг), последний из которых является полноприводным. Углы въезда и съезда автомобиля составляют 20 и 24 градуса соответственно, а колеса могут быть размером 17, 18 или 19 дюймов. Версия PHEV тяжелее (1775 кг) и доступна только с 18- или 19-дюймовыми колесами. Углы въезда и съезда составляют 20 и 23 градуса соответственно.

Обе версии с ДВС используют бензиновый турбированный двигатель Chery объемом 1,6 литра с мощностью 145 кВт (197 л.с.) и крутящим моментом 290 Нм. Расход топлива составляет 6,98 л/100 км. Мотор работает в паре с семиступенчатым роботом.

Гибридная версия сочетает бензиновый двигатель мощностью до 115 кВт (156 л.с.) и электромотор, о котором пока ничего не неизвестно. Автомобиль оснащен литий-железо-фосфатной батареей и заявленным расходом топлива 1,27 л/100 км.

Ожидаемая цена автомобиля — от 100 000 юаней (1,3 млн рублей).

Пока не ясно, будет ли Tiggo 7 Sport представлен на российском рынке.

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Источник: СarNewsChina