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Удар по рынку: названы последствия введения новых правил утильсбора

Автоэксперт Моржаретто назвал жёсткими новые условия утильсбора

Автоэксперт Игорь Мржарето рассказал, как повышение утильсбора повлияет на российский авторынок.

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Ранее правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на автомобили, которая будет действовать до 2030 года. Первая индексация в размере 70-85% анонсирована уже на 1 октября, отмечает пресс-служба Минпромторга. Далее с каждого нового года ставка будет индексироваться на 10-20%. При этом повышение не затронет россиян, которые граждане ввозят машины для личного пользования, если объём двигателя авто не превышает 3 литров.

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Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что условия нового утилизационного сбора очень жёсткие. По его мнению, они подразумевают, что иностранные автопроизводители запустят свое производство в РФ, но льгот на новые проекты не предусмотрено. Итогом станет удар по рынку и сокращение бюджета, отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
16.09.2024
Фото:Depositphotos
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