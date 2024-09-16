Удар по рынку: названы последствия введения новых правил утильсбора

Автоэксперт Моржаретто назвал жёсткими новые условия утильсбора

Автоэксперт Игорь Мржарето рассказал, как повышение утильсбора повлияет на российский авторынок.

Ранее правительство утвердило долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на автомобили, которая будет действовать до 2030 года. Первая индексация в размере 70-85% анонсирована уже на 1 октября, отмечает пресс-служба Минпромторга. Далее с каждого нового года ставка будет индексироваться на 10-20%. При этом повышение не затронет россиян, которые граждане ввозят машины для личного пользования, если объём двигателя авто не превышает 3 литров.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что условия нового утилизационного сбора очень жёсткие. По его мнению, они подразумевают, что иностранные автопроизводители запустят свое производство в РФ, но льгот на новые проекты не предусмотрено. Итогом станет удар по рынку и сокращение бюджета, отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь можно купить в России по цене Lada Vesta.

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Источник: «Российская газета»