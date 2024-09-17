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Россияне в августе скупили рекордное количество подержанных автомобилей

«Автостат»: вторичный рынок РФ по итогам августа побил рекорд последних трех лет

Результаты продаж на вторичном авторынке России за август текущего года стали максимальными за последние три года. Об этом сообщили специалисты аналитического агентства «Автостат».

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Согласно данным агентства, по итогам августа 2024 года на российском рынке было реализовано 560 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Этот показатель на 2,5% выше уровня текущего июля и на 1,6% больше, чем в августе 2023 года. Августовский результат стал максимальным за последние 34 месяца, т.е. почти за три года.

До этого больше всего машин с пробегом россияне купили в ноябре 2021 года, тогда было реализовано 573,8 тыс. экземпляров. При этом в декабре 2014 года был зафиксирован исторический рекорд – 604,3 тыс. реализованных автомобилей.

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Если сравнить объемы продаж вторичного рынка только за август каждого года, именно нынешний август является наилучшим в части продаж. Больше этого показателя (560 тыс. единиц) в последний месяц лета жители России не покупали. Также стоит отметить, что по итогам восьми месяцев текущего года в РФ реализовано 3,85 млн подержанных легковых автомобилей – это на 1% больше, чем за период с января по август 2023 года, уточняют аналитики.

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
17.09.2024
Фото:Depositphotos
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