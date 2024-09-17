В Госдуме предлагают предоставить водителям выбор при оформлении ОСАГО

Депутат Нилов предлагает реформу в автостраховании с отвязкой ОСАГО от машины

Сфера обязательного автострахования нуждается в реформе, чтобы российские автовладельцы могли выбирать между оформлением полиса ОСАГО на транспортное средство или непосредственно на водителя. Такое мнение выразил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Он считает, что необходимо «отвязать» полис ОСАГО от автомобиля. Комментируя инициативу о новом штрафе за повторную езду без «автогражданки», парламентарий высказался категорично против нововведения.

«К чему приведёт такое решение? Очевидно, как минимум к росту стоимости услуги “трезвый водитель”. Далее по цепочке – желание сэкономить и, как следствие, увеличение количества пьяных за рулём. Дальше, думаю, всем понятно», – подчеркнул депутат.

Чтобы этого избежать, нужно провести реформу обязательного автострахования и предоставить автовладельцам самим решать, как будет оформляться полис ОСАГО – на транспортное средство или на водителя. Нилов убежден, что такая возможность появится в будущем, и призвал не затягивать с ее реализацией.

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Источник: quto.ru