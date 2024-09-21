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Продвинутые системы помощи не безопасны, хотя и облегчают вождение

В более современных автомобилях водители отвлекаются чаще – исследование

С увеличением числа автомобилей с расширенным списком систем помощи водителю и частичного автопилотирования наблюдается тенденция использования новых технологий для выполнения задач, не связанных с вождением.

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Таково мнение исследователей из Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS), которые в течение нескольких лет наблюдали за 29 водителями. Они определили, что те отвлекались на 30% чаще, когда были активированы ассистенты помощи водителю.

В отчете упоминаются отвлекающие действия, которые позволяли себе водители, будучи уверенными, что автоматика сама со всем справится. Это уход за собой, прием пищи и использование мобильного телефона, которые требуют снятия рук с руля. По мере привыкания водителей к ассистенту помощи количество отвлекающих факторов возрастает.

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В исследовании использовались автомобили Volvo S90 2017 года с Pilot Assist и Tesla Model 3 2020 года с автопилотом. IIHS отметила, что Volvo дважды обновлялся для улучшения системы, но водителям по-прежнему требовалось держать руки на руле, что они далеко не всегда делали.

Поэтому IIHS призывает автопроизводителей доходчивее объяснять водителям о возможных последствиях, чтобы те оставались внимательными и сосредоточенными на вождении.

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Некоторые водители полагают, что частичная автоматизация управления автомобилем облегчает длительные поездки, и это действительно так, но существует мало доказательств того, что она делает вождение безопаснее.

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Источник: Motor1

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Алексеева Елена
Количество просмотров 4
21.09.2024
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