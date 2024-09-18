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Рассказываем, как пройдет мотозаезд в столице в эту субботу

Дептранс напоминает, что 21 сентября в Москве состоится закрытие мотосезона

В эту субботу в столице пройдет закрытие сезона: мотоколонна стартует с Зубовской улицы в 12:00.

Мотоклубы, которые принимали участие в жеребьевке, выстраиваются в порядке определенной очереди на проезде Девичьего поля по направлению к Зубовской улице.

Остальные участники заезда выстраиваются на улице Большая Пироговская по направлению к Зубовской улице. Заезд на старт будет по улице Большая Пироговская.

Рекомендуем заранее выстраивать маршрут и соблюдать порядок построения.

До встречи на старте!

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Источник: Департамент транспорта

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«За рулем»
Фото:Дептранс
Количество просмотров 2
18.09.2024
Фото:Дептранс
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