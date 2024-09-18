Рассказываем, как пройдет мотозаезд в столице в эту субботу
Дептранс напоминает, что 21 сентября в Москве состоится закрытие мотосезона
В эту субботу в столице пройдет закрытие сезона: мотоколонна стартует с Зубовской улицы в 12:00.
Мотоклубы, которые принимали участие в жеребьевке, выстраиваются в порядке определенной очереди на проезде Девичьего поля по направлению к Зубовской улице.
Остальные участники заезда выстраиваются на улице Большая Пироговская по направлению к Зубовской улице. Заезд на старт будет по улице Большая Пироговская.
Рекомендуем заранее выстраивать маршрут и соблюдать порядок построения.
До встречи на старте!
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Источник: Департамент транспорта
«За рулем»
Фото:Дептранс
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18.09.2024
Фото:Дептранс
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