Рассказываем, как пройдет мотозаезд в столице в эту субботу

Дептранс напоминает, что 21 сентября в Москве состоится закрытие мотосезона

В эту субботу в столице пройдет закрытие сезона: мотоколонна стартует с Зубовской улицы в 12:00.

Мотоклубы, которые принимали участие в жеребьевке, выстраиваются в порядке определенной очереди на проезде Девичьего поля по направлению к Зубовской улице.

Остальные участники заезда выстраиваются на улице Большая Пироговская по направлению к Зубовской улице. Заезд на старт будет по улице Большая Пироговская.

Рекомендуем заранее выстраивать маршрут и соблюдать порядок построения.

До встречи на старте!

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Департамент транспорта