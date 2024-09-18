В Россию осенью приедут два кроссовера марки Soueast. Известны цены

Новый автомобильный бренд Soueast привезет в Россию полноприводные кроссоверы S09 и S07

В России появился новый автомобильный бренд – Soueast, принадлежащий концерну Chery. История марки началась в 1995 году как совместное предприятие с японской Mitsubishi. Продажи первых двух моделей кроссоверов стартуют ближе к концу осени.

Кроссоверы Soueast ориентированы на покупателей в возрасте 25-40 лет, которые проводят лето в городских условиях. В отличие от аналогичных моделей Chery под маркой Jetour, Soueast предлагает автомобили, специально предназначенные для мегаполисов.

Бренд начинает свою историю в России с крупных автомобилей с полным приводом и гидромеханической автоматической трансмиссией.

Кроссовер Soueast S09

Семиместный кроссовер S09, вероятно, будет стоить от 3,5 млн рублей, но точная цена будет объявлена при официальном старте продаж. Он оснащен 2-литровым турбированным двигателем, 20-дюймовыми колесами и электроприводом двери багажника с датчиком движения. Аналогом в модельном ряду Jetour является X90 Plus.

Кроссовер Soueast S07

Среднеразмерный кроссовер S07 также семиместный и оснащен 1,5-литровым турбомотором, его ориентировочная цена – от 2,9 млн рублей. У него есть 7 вариантов окраса кузова, включая интересные оттенки синего. «Брат» этой модели ‐– Jetour X70 Plus.

В 2025 году ожидается появление компактного кроссовера S06, который будет близок к модели Jetour Dashing, а позже появятся легковые автомобили сегментов B и C.

Гарантия на автомобили Soueast составляет 5 лет или 150 тысяч км.

К концу года у марки будет около 80 официальных дилеров в России, а в 2025-м их число превысит 100. Представители бренда акцентируют внимание на доступности электронных каталогов запчастей и организации центрального склада, емкость которого в этом году составит 40 млн рублей, а к концу 2025 года ее планируется увеличить до 540 млн рублей.

Автомобили Soueast выпускают на современном заводе в Фучжоу (Китай) с производственной мощностью 200 тысяч автомобилей в год и 300 роботами, что обеспечивает полную автоматизацию кузовного производства.

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Источник: Soueast