В России подорожают не только автомобили — цены на шины тоже вырастут

Автовладельцам рассказали, на сколько подорожают шины в осенне-зимний период

Стоимость автомобильных шин в осенне-зимний сезон вырастет, в среднем, на 9%. Таким прогнозом поделились эксперты компании «Альфа-Лизинг».

Больше всего подорожают всесезонные шины, так называемые «липучки» – в среднем на 12%. Цены на летние шины вырастут на 6%, а зимние шины, наоборот, упадут в цене на 10%, это дешевле, чем в прошлом году.

Рядовому автовладельцу замена шин в 2024 году составит примерно 72% от среднего ежегодного бюджета на содержание машины, с учетом стоимости самих шин и работы. Стоимость работ составляет минимум 10 тысяч рублей.

Влетит в копеечку замена резины владельцам коммерческого транспорта и спецтехники, они в целях экономии стали покупать продукцию китайских брендов (84%). Причем 15% уже начали закупать шины из Китая. В основном, шины для коммерческого транспорта закупают таксомоторные компании (40%), грузоперевозки и логистические компании (27%) и производственные предприятия (8%).

Самыми популярными шинными брендами из КНР являются Triangle, Sailun и Linglong. В топ-3 самых востребованных брендов среди корпоративных клиентов входят Kama (грузовые шины отечественного производства, 15% продаж), Michelin (12%) и Bridgestone (12%).

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: avtonovostidnya.ru