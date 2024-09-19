«Газпромнефть-СМ» представила цифровые сервисы на Промышленном форуме Удмуртии

Специалисты «Газпромнефть – смазочные материалы» выступили экспертами XXII Промышленного форума Удмуртии, который собрал в Ижевске ведущие предприятия в области нефти, газа и химии, металлургии, энергосбережения и комплексной безопасности.

Мероприятие организовано министерством промышленности и торговли Удмуртской Республики. Сотрудничество с регионом «Газпромнефть-СМ» развивает с 2022 года.

«Газпромнефть-СМ» представила проект комплексного сервиса оперативной диагностики оборудования. Он включает широкий спектр решений для эффективного использования смазочных материалов в различных механизмах: от автомобильных двигателей до промышленных машин и агрегатов.

Комплект диагностического оборудования и цифровые сервисы позволяют в течение нескольких минут по состоянию работающего масла выявить проблемы в узлах деталей, чтобы избежать крупных технологических нарушений в будущем. Точность и скорость обработки данных, а также последующее предоставление рекомендаций в личном кабинете обеспечивают сокращение затрат на обслуживание техники и оптимизацию сопутствующих производственных процессов.

Профессиональная площадка форума объединила свыше 5000 руководителей предприятий и экспертов из регионов России и зарубежных стран. Участники продемонстрировали широкий спектр решений и услуг для производств в области инжиниринга, технического переоснащения, промышленного оборудования, современных технологий нефтегазодобычи и разработок в сфере теплоэнергетики.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Специалисты «Газпромнефть-СМ» регулярно выступают экспертами профильных и отраслевых конференций, форумов и сессий. Многие ведут научную деятельность, преподают в вузах, делятся экспертизой с коллегами и партнерами. Крупные федеральные форумы – незаменимые площадки для диалога специалистов различных отраслей. Такое сотрудничество позволяет оперативно реагировать на потребности рынка и вырабатывать актуальные решения».

Виктор Лашкарев, министр промышленности и торговли Удмуртской Республики:

«Уникальность нашего Промышленного форума в том, что он объединяет сразу четыре направления и сотни лучших экспертов из нескольких областей: машиностроения, нефтегаза, энергетики и безопасности. Это единственный проект в регионе, демонстрирующий практически полный спектр разработок как промышленных предприятий Удмуртии, так и партнеров из других регионов России. Республика заинтересована в сотрудничестве с высокотехнологичными отечественными компаниями».