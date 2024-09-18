Легковых автомобилей из Японии в Россию ввозят все больше. Несмотря на санкции

Япония в августе увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию на 25,6%

В августе 2024 года Япония увеличила экспорт легковых автомобилей в Россию на 25,6% по сравнению с тем же периодом 2023 года, такие данные опубликовал японский Минфин.

Также наблюдается рост экспорта запчастей и комплектующих для транспортных средств, который составил 19,8%. Экспорт мотоциклов увеличился еще более существенно — на 65,8%.

А вот экспорт резины в Россию снизился на 31,1% по сравнению с прошлым годом.

В 2023-м наблюдалось значительное сокращение поставок автомобилей и запчастей на фоне санкций, вступивших в силу 9 августа 2023 года, которые запрещают экспорт бензиновых и дизельных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра, а также гибридных машин.

Это первый рост экспорта автомобилей из Японии с момента введения санкций.

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Источник: ТАСС