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Проигнорировал просьбу остановиться — лишился прав: Госдума приняла законопроект

Госдума РФ: штраф за отказ водителя остановиться увеличат до 10 тысяч рублей

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, в рамках которого водителям будут выписывать максимальный штраф до 10 тыс. рублей за отказ остановиться по требованию сотрудника полиции. Инициатором проекта закона выступила группа депутатов и сенаторов, документ внесли в палату парламента в феврале текущего года.

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Законопроект предусматривает внесение поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Отмечается, что в случае повторного нарушения предлагается лишать автовладельцев прав сроком до шести месяцев.

На текущий момент за невыполнение требования об остановке сотрудником полиции, должностным лицом таможенного органа или лицом, осуществляющим контроль в сфере транспорта, предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей. Законопроект предусматривает установку штрафа в размере от 7 до 10 тыс. рублей.

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Кроме того, законопроектом предлагается ввести ответственность за нарушение правил движения в зоне автоматического весогабаритного контроля. В частности, отказ водителя проходить весовой и габаритный контроль транспортного средства влечет наложение штрафа в размере 10 тыс. рублей и лишение права управления автомобилем на срок шесть месяцев для водителя, а для собственника автомобиля – штраф в размере 100 тыс. рублей.

Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
18.09.2024
Фото:Depositphotos
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