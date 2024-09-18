#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
10 любимых авто, владельцы которых отказываются их продавать
18 сентября
10 любимых авто, владельцы которых отказываются их продавать
iSeeCars: 7 моделей Toyota вошли в топ-10 самых...
Китайцы поставят новый исторический рекорд продаж в России
18 сентября
Китайцы поставят новый исторический рекорд продаж в России
«Автостат»: в 2024 году в РФ будет продано 900...
Интерьер Toyota Highlander
18 сентября
2,5 литра, 248 л.с., автомат: новый японский кроссовер привезли в Россию
В России поступил в продажу новый гибридный...

Таксисты-частники смогут самостоятельно проводить техосмотр, но есть нюанс

Госдума планирует упростить процедуру медосмотра и ТО самозанятым таксистам

Таксистам-частникам хотят упростить процедуру прохождения медосмотра и ТО. Соответствующие поправки к закону «О такси» в Госдуму РФ направили Минтранс, профсоюзы и профильные общественные организации.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Мотор Volvo, тишина в салоне, цена от 3 млн рублей – пожалуй, лучший седан из Китая

В документе предлагается перевести журналы и путевые листы в цифровой формат, а самозанятым разрешить осуществлять техконтроль личных автомобилей органолептическими методами, без средств измерения, то есть с помощью органов чувств квалифицированного специалиста (самого водителя).

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В пояснительной записке уточняется, что технические узлы можно оценить посредством тактильного и акустического анализа. Кроме того, водитель может проверить наличие запахов, указывающих на неисправность электрооборудования, систем охлаждения, смазки, подачи топлива и выпуска отработавших газов.

Обязательным условием является то, что к такому контролю допустят только водителей, освоивших специальные 40-часовые курсы по повышению квалификации, их можно пройти дистанционно.

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
Количество просмотров 1
18.09.2024
Фото:Гавриил Григоров/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
-1