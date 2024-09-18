Таксисты-частники смогут самостоятельно проводить техосмотр, но есть нюанс

Госдума планирует упростить процедуру медосмотра и ТО самозанятым таксистам

Таксистам-частникам хотят упростить процедуру прохождения медосмотра и ТО. Соответствующие поправки к закону «О такси» в Госдуму РФ направили Минтранс, профсоюзы и профильные общественные организации.

В документе предлагается перевести журналы и путевые листы в цифровой формат, а самозанятым разрешить осуществлять техконтроль личных автомобилей органолептическими методами, без средств измерения, то есть с помощью органов чувств квалифицированного специалиста (самого водителя).

В пояснительной записке уточняется, что технические узлы можно оценить посредством тактильного и акустического анализа. Кроме того, водитель может проверить наличие запахов, указывающих на неисправность электрооборудования, систем охлаждения, смазки, подачи топлива и выпуска отработавших газов.

Обязательным условием является то, что к такому контролю допустят только водителей, освоивших специальные 40-часовые курсы по повышению квалификации, их можно пройти дистанционно.

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Источник: Известия