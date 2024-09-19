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Водителю, виновному в смерти туристов, вынесли приговор

Суд назначил водителю 10 лет тюрьмы за гибель двух туристов на Алтае

Десять лет колонии-поселения получил водитель, по вине которого погибли два туриста из Свердловской области, ехавшие на Каракольские озера. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ (СУ СК) по Республике Алтай.

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«Собранные доказательства признаны достаточными для вынесения судом приговора в отношении 42-летнего жителя Новосибирска. Суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», – говорится в сообщении ведомства.

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Дорожно-транспортное происшествие, вызвавшее общественный резонанс в регионе, произошло летом 2023 года в Чемальском районе. Обвиняемый, управляя незаконно переоборудованным грузовым автомобилем ГАЗ-66 39511 с измененным кузовом и увеличенным количеством посадочных мест, перевозил 16 туристов из Свердловской области, среди которых были 10 несовершеннолетних, от села Чемал к Каракольским озерам.

«Водитель, не имея права управления транспортными средствами категории "D" или подкатегории "D1", не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в кювет, вследствие чего пассажиры, находившиеся в фургоне, получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе 26-летний мужчина скончался на месте происшествия, 61-летняя женщина скончалась спустя несколько дней в больнице», –уточнили в СУ СК РФ.

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Суд признал водителя виновным по п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, не имеющим права управления).

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Источник: ria.ru

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Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
19.09.2024
Фото:Depositphotos
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