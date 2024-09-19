Новый бренд пришел в Россию с полноприводным кроссовером: названы цены

Китайский Knewstar представил в России спортивный купе-кроссовер 001

Knewstar — новый автомобильный бренд, конечно же из Китая, а его название состоит из трех частей — K, New и Star, что означает «Новая звезда класса К».

Knewstar 001

Эксклюзивным дистрибьютором марки на российском рынке стала компания ООО «Слава Моторс Рус».

Первая модель Knewstar, представленная на нашем рынке, – полноприводный спортивный купе-кроссовер Knewstar 001, который будет доступен у официальных дилеров в трех вариантах исполнения: Luxury, Flagship и Flagship Sport.

Knewstar 001 оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором, мощностью 200 л.с. в версиях Luxury и Flagship, и 238 л.с. в версии Flagship Sport. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 6,9 или 7,4 секунды в зависимости от конфигурации.

Базовая версия Luxury (за 3 795 990 рублей) предлагает 19-дюймовые легкосплавные диски, светодиодную оптику, панорамную крышу и спортивные тормозные суппорты. Внутри находятся мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном и множество современных функций безопасности, включая 6 подушек, систему мониторинга давления в шинах, систему камер кругового обзора 360° и т. д.

Комплектация Flagship (4 025 990 рублей) отличается 20-дюймовыми дисками и улучшенной отделкой, а топовая версия Flagship Sport за 4 125 990 рублей предлагает более мощный мотор и выразительные 20-дюймовые легкосплавные диски черного цвета.

Мнение эксперта

Юрий Тимкин, редактор «За рулем»:

– Новый бренд только зашел на наш рынок, а у него в России уже 186 дилеров. Удивлены? Да просто Knewstar – это суббренд Geely, хотя теперь, как водится, от него постараются максимально дистанцироваться и представить как новую марку.

Выпускают автомобили в городе Харбин на новом заводе, где трудятся 1200 сотрудников, а мощности предприятия позволяет производить 120 тыс. автомобилей в год.

Пока представили одну модель, но на подходе вторая, ее еще не рассекретили. Известно лишь, что это будет кроссовер С-класса.

Ну а что собой представляет Knewstar 001? Это чуть переоформленный купе-кроссовер Geely Tugella, который в прежнем виде в Китае уже не выпускается. Да и у нас вот-вот пропадет – его вытеснил Monjaro.

А под капотом новинки все тот же мотор 2.0 (200/238 л.с.) и все тот же 8-ступенчатый автомат, что и у Тугеллы.