Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно

АВТОВАЗ разработал полностью электрическую версию седана Lada Aura

На АВТОВАЗе создали полностью электрическую версию перспективного седана Lada Aura. Об этом стало известно со слов главы предприятия Максима Соколова в ходе недавнего интервью, в котором затрагивались вопросы скорого запуска модели в производство.

«Я сам поездил на нем, причем даже в полностью электрической версии. В принципе, это очень хороший, современный, приемистый автомобиль. Я в основном слышу позитивные отзывы. Есть ряд штрихов, которые мы еще успеем доработать до старта производства. Но в целом автомобиль нравится», — рассказал Соколов.

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков отмечает, что конкретных планов по электрической версии Ауры пока нет, но в ее производстве можно было бы использовать некоторые из узлов, освоенных для стартующего в сентябре электромобиля е-Ларгус. Напомним, еще восемь лет назад АВТОВАЗ показывал экспериментальную Весту EV.

Базовая Lada Aura – это бензиновый «стрэтч»-седан, то есть растянутая на 25 см Веста (настолько увеличилось пространство для задних пассажиров) с мотором 1.8 и вариатором, премиальной аудиосистемой и люксовой отделкой салона. Кроме топ-версий будут и упрощенные комплектации для такси. Базовые комплектации будут стоить 2,6-2,8 млн руб, максимальные – более 3 млн рублей. В производстве модель также ожидается в сентябре.

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Источник: РБК, Максим Кадаков