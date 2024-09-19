Раскрыта цена базовой версии Lada Aura

АВТОВАЗ: Cтоимость седана Lada Aura в базовой версии составит 2,6-2,8 млн рублей

Стоимость начальной версии седана Lada Aura, которая рассчитана в том числе для использования в таксопарках, составит 2,6-2,8 млн руб., сообщили представители концерна АВТОВАЗ. Ранее озвученная президентом компании Максимом Соколовым стоимость автомобиля в 3 млн руб. подразумевала максимальную комплектацию автомобиля с некоторыми компонентами от Aurus.

Lada Aura

В их числе, например, премиальная аудиосистема, задний диван с регулировками и массажем, пояснили представители АВТОВАЗа.

Lada Aura представляет собой бизнес-седан, созданный на базе традиционной Lada Vesta. Внешне его отличает удлиненная задняя дверь, измененный задний бампер. Также у автомобиля на 25 см увеличено пространство для пассажиров на задних сиденьях.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews