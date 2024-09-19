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Раскрыта цена базовой версии Lada Aura

АВТОВАЗ: Cтоимость седана Lada Aura в базовой версии составит 2,6-2,8 млн рублей

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

Стоимость начальной версии седана Lada Aura, которая рассчитана в том числе для использования в таксопарках, составит 2,6-2,8 млн руб., сообщили представители концерна АВТОВАЗ. Ранее озвученная президентом компании Максимом Соколовым стоимость автомобиля в 3 млн руб. подразумевала максимальную комплектацию автомобиля с некоторыми компонентами от Aurus.

Lada Aura
Lada Aura
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В их числе, например, премиальная аудиосистема, задний диван с регулировками и массажем, пояснили представители АВТОВАЗа.

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Lada Aura представляет собой бизнес-седан, созданный на базе традиционной Lada Vesta. Внешне его отличает удлиненная задняя дверь, измененный задний бампер. Также у автомобиля на 25 см увеличено пространство для пассажиров на задних сиденьях.

Ранее сообщалось, что большой «китаец» теперь доступен в России по цене Lada Vesta.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1
19.09.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-54