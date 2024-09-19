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Названа стоимость российского бизнес-седана Lada Aura

Президент АВТОВАЗа Соколов: Цена бизнес-седана Lada Aura превысит ₽3 млн

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит 3 млн рублей. Он также пояснил, что серийное производство седана запланировано на сентябрь.

Lada Aura
Lada Aura
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«Я сам поездил на нем, причем даже в полностью электрической версии. В принципе, это очень хороший, современный, приемистый автомобиль», – сказал Соколов.

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

Lada Aura впервые представили в июне 2023 года на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи. Седан собран на базе Lada Vesta. Он оснащен премиальной аудиосистемой, пространство для пассажиров на заднем сиденье увеличено на 25 см.

Lada Aura
Lada Aura

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: РБК

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 2
19.09.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
-54