Названа стоимость российского бизнес-седана Lada Aura
Президент АВТОВАЗа Соколов: Цена бизнес-седана Lada Aura превысит ₽3 млн
Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит 3 млн рублей. Он также пояснил, что серийное производство седана запланировано на сентябрь.
Lada Aura
«Я сам поездил на нем, причем даже в полностью электрической версии. В принципе, это очень хороший, современный, приемистый автомобиль», – сказал Соколов.
Lada Aura впервые представили в июне 2023 года на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи. Седан собран на базе Lada Vesta. Он оснащен премиальной аудиосистемой, пространство для пассажиров на заднем сиденье увеличено на 25 см.
Lada Aura
Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.
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Источник: РБК
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19.09.2024
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Отзывы о LADA Vesta ()
— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Достоинства:
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Недостатки:
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Комментарий:
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.
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