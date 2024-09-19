Названа стоимость российского бизнес-седана Lada Aura

Президент АВТОВАЗа Соколов: Цена бизнес-седана Lada Aura превысит ₽3 млн

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит 3 млн рублей. Он также пояснил, что серийное производство седана запланировано на сентябрь.

Lada Aura

«Я сам поездил на нем, причем даже в полностью электрической версии. В принципе, это очень хороший, современный, приемистый автомобиль», – сказал Соколов.

Lada Aura впервые представили в июне 2023 года на выставке «Евразия – наш дом» в Сочи. Седан собран на базе Lada Vesta. Он оснащен премиальной аудиосистемой, пространство для пассажиров на заднем сиденье увеличено на 25 см.

Lada Aura

Ранее сообщалось, что знакомый надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: РБК