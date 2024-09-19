Грядет серьезное подорожание: на сколько вырастут цены на авто из-за утильсбора

РОАД: автомобили в РФ подорожают на 20% из-за повышения ставок утильсбора

Утвержденное постановлением правительства России повышение ставок утилизационного сбора спровоцирует серьезный рост цен на машины. Об этом рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на Конвенции РОАД, передает «Газета.Ru».

«Мы в РОАД ожидаем, что уже скоро повышение цен на автомобили достигнет 20% из-за утвержденного решения о повышении ставок утилизационного сбора», – заявил он.

13 сентября было утверждена долгосрочная шкала индексации утилизационного сбора для автомобилей до 2030 года. Утильсбор на автомобильную технику и прицепы вырастет с 1 октября этого года: на первом этапе ставка увеличится на 70–85%, а затем будет корректироваться на 10–20% с 1 января каждого последующего года.

Суммы утильсбора для автомобилей, ввезенных в Россию до 1 октября, будут определяться на основании предыдущих коэффициентов, если подать документы в таможенные органы не позже 15 октября.

Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.

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Источник: Газета.Ru