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Цены на эти машины на рынке России снизились почти на 20% – называем модели

Эксперт Мирошкин: За год в России на 10% выросли цены на гибриды с пробегом

Средняя стоимость гибридных автомобилей на вторичном рынке России достигла в августе 2,44 млн рублей, это на 10% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Об этом заявил эксперт «Авто.ру» Александр Мирошкин.

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Новые гибриды за этот же период, наоборот, стали дешевле на 18% – средняя цена составила 7,43 млн рублей. Самой популярной моделью в России среди гибридных авто стала Toyota Prius, причем сразу в двух поколениях, уточняет Милешкин. Лидером является модель XW20 выпуска 2005-2011 годов, а также XW30 (2009-2011 годов выпуска). В среднем, их стоимость с начала 2024 года составила 850 тыс. и 1,23 млн рублей соответственно, уточнил эксперт.

Кроме того, в России более чем в три раза выросло количество объявлений о машинах без пробега. Гибриды с пробегом стабильно занимают 1,3-1,4% от рынка, а год к году количество таких объявлений увеличилось на 60%.

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В топ-10 самых популярных гибридов на вторичке вошли также Nissan Note Mk II, Toyota Prius XW50, Honda Shuttle Mk II, Honda Freed Mk I, Lexus CT Mk I, Honda Vezel Mk I, BMW i3 Mk I и Honda Civic Mk VIII.

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Источник: lenta.ru/news

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
20.09.2024
Фото:Depositphotos
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