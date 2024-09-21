60 миллионов машин за 55 лет: одна из старейших марок справила юбилей
Китайский гигант электроники Xiaomi присоединился к поздравлениям в адрес Dongfeng Motor, одного из ведущих китайских автопроизводителей, который достиг впечатляющего рубежа – 60 миллионов автомобилей, сошедших с конвейера. Лэй Цзюнь, глава Xiaomi, опубликовал пост в Weibo, где выразил свое восхищение достижениями Dongfeng.
Основанная в 1969 году, компания Dongfeng Motor является самой молодой из «большой четверки» государственных автопроизводителей Китая, уступая SAIC Motor, Changan Automobile и FAW Group. Несмотря на возраст, Dongfeng Motor смогла занять свою нишу на рынке и заслужить уважение в отрасли.
В своем посте Лэй Цзюнь подчеркнул, что Xiaomi, являясь новичком в сфере электромобилей, может многому научиться у своего «старшего брата» Dongfeng. Он выразил надежду на укрепление сотрудничества между компаниями, намекая на потенциальный обмен опытом и технологиями.
Помимо поздравлений с юбилеем, Лэй Цзюнь пожелал Dongfeng успешного запуска новой модели Lantu Dreamer. Премьера минивэна, который будет оснащен интеллектуальными системами Huawei Qiankun Zhijia и кабиной Hongmeng, состоиялась 19 сентября.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: ITHome