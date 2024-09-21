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60 миллионов машин за 55 лет: одна из старейших марок справила юбилей

Xiaomi поздравила Dongfeng Motor с 60-миллионным произведенным автомобилем

Китайский гигант электроники Xiaomi присоединился к поздравлениям в адрес Dongfeng Motor, одного из ведущих китайских автопроизводителей, который достиг впечатляющего рубежа – 60 миллионов автомобилей, сошедших с конвейера. Лэй Цзюнь, глава Xiaomi, опубликовал пост в Weibo, где выразил свое восхищение достижениями Dongfeng.

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245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

Основанная в 1969 году, компания Dongfeng Motor является самой молодой из «большой четверки» государственных автопроизводителей Китая, уступая SAIC Motor, Changan Automobile и FAW Group. Несмотря на возраст, Dongfeng Motor смогла занять свою нишу на рынке и заслужить уважение в отрасли.

В своем посте Лэй Цзюнь подчеркнул, что Xiaomi, являясь новичком в сфере электромобилей, может многому научиться у своего «старшего брата» Dongfeng. Он выразил надежду на укрепление сотрудничества между компаниями, намекая на потенциальный обмен опытом и технологиями.

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Помимо поздравлений с юбилеем, Лэй Цзюнь пожелал Dongfeng успешного запуска новой модели Lantu Dreamer. Премьера минивэна, который будет оснащен интеллектуальными системами Huawei Qiankun Zhijia и кабиной Hongmeng, состоиялась 19 сентября.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Zuma\TASS
Количество просмотров 1
21.09.2024
Фото:Zuma\TASS
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