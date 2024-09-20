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Водителям рассказали, чем обернется использование неоригинальных запчастей

Эксперты автоотрасли назвали причины острой нехватки запчастей для иномарок

Станциям техобслуживания (СТО) в России катастрофически не хватает запчастей на фоне роста продаж подержанных машин, особо остро стоит ситуация с деталями для двигателей премиальных авто, трансмиссий и систем электроники. Об этом рассказали эксперты автоотрасли.

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Бренд, цена, масса? – что важнее при выборе батареи

Из-за дефицита комплектующих автовладельцам приходится использовать неоригинальные запчасти, а это чревато нестабильной работой автомобиля и возможными поломками, предупреждают эксперты.

«Самый большой дефицит наблюдается в запчастях для двигателя, трансмиссии, систем электроники и кузовных элементах. Ситуация связана с санкциями, которые помешали поставкам запчастей из Европы и США, а также с логистическими проблемами, усложняющими доступ к импортным запчастям», – рассказал официальный представитель бренда Oting в РФ Алексей Кожухов.

По словам технического директора компании Seven Force Никиты Панкова, очень плохо обстоит дело с наличием двигателей для автомобилей премиальных марок.

«Чаще всего их банально нет в России, а это означает увеличенное время доставки из-за границы через все возможные обходные пути ввиду санкционной политики. Цена на такие запчасти, обычно завышенная из-за всех маневров с логистикой», – подчеркивает эксперт.

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Представители официального дистрибьютора японских автомобилей в РФ «Мотор-Плейс» подтвердили нехватку запчастей по отдельным категориям запасных частей, в основном, это касается агрегатов и электронных компонентов.

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Источник: iz.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
20.09.2024
Фото:Depositphotos
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