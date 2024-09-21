Боитесь китайских машин с «роботом»? Эксперт развеял сомнения

Автоэксперт Ковалев пояснил, почему не стоит бояться китайских авто с «роботом»

В последние годы китайские автомобили активно завоевывают популярность на российском рынке, предлагая привлекательное сочетание цены и качества. Однако нередко можно услышать опасения по поводу надежности используемых в них роботизированных коробок передач (роботов).

Многие считают, что «роботы» – это вчерашний день, они полны проблем и капризов. Но так ли это на самом деле?

По мнению автоэксперта Александра Ковалева из компании Expocar, роботизированные КПП в китайских автомобилях не так страшны, и их не стоит бояться. Современные модели, особенно от таких производителей, как Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, Changan и GAC, оснащаются трансмиссиями известных брендов, которые устанавливаются на продукцию многих мировых брендов.

Дело в том, что в прошлом некоторые китайские производители действительно использовали не самые качественные роботизированные КПП, которые часто страдали от перебоев в работе.

Однако, сегодня ситуация кардинально изменилась. Большинство китайских автопроизводителей выбирают продукцию известных мировых брендов, таких как Getrag или сотрудничают с ведущими местными поставщиками.

Современные роботизированные КПП в китайских автомобилях – это не дешевая альтернатива, а надежные и проверенные технологии, которые в некоторых случаях даже превосходят традиционные автоматы.

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Источник: Российская газета