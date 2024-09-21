#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Продвинутые системы помощи не безопасны, хотя и облегчают вождение
21 сентября
Продвинутые системы помощи не безопасны, хотя и облегчают вождение
В более современных автомобилях водители...
Подержанный автомобиль: покупать или нет? Эксперт перечислил все «за» и «против»
21 сентября
Подержанный автомобиль: покупать или нет? Эксперт перечислил все «за» и «против»
Автоэксперт Шапарин: покупать б/у автомобили...
Интерьер Mitsubishi Pajero Sport 2025
21 сентября
Легендарный рамный японский внедорожник стал современнее и безопаснее
Компания Mitsubishi представила линейку...

Боитесь китайских машин с «роботом»? Эксперт развеял сомнения

Автоэксперт Ковалев пояснил, почему не стоит бояться китайских авто с «роботом»

В последние годы китайские автомобили активно завоевывают популярность на российском рынке, предлагая привлекательное сочетание цены и качества. Однако нередко можно услышать опасения по поводу надежности используемых в них роботизированных коробок передач (роботов).

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Многие считают, что «роботы» – это вчерашний день, они полны проблем и капризов. Но так ли это на самом деле?

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

По мнению автоэксперта Александра Ковалева из компании Expocar, роботизированные КПП в китайских автомобилях не так страшны, и их не стоит бояться. Современные модели, особенно от таких производителей, как Chery, Exeed, Omoda, Jaecoo, Changan и GAC, оснащаются трансмиссиями известных брендов, которые устанавливаются на продукцию многих мировых брендов.

Дело в том, что в прошлом некоторые китайские производители действительно использовали не самые качественные роботизированные КПП, которые часто страдали от перебоев в работе.

Однако, сегодня ситуация кардинально изменилась. Большинство китайских автопроизводителей выбирают продукцию известных мировых брендов, таких как Getrag или сотрудничают с ведущими местными поставщиками.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Современные роботизированные КПП в китайских автомобилях – это не дешевая альтернатива, а надежные и проверенные технологии, которые в некоторых случаях даже превосходят традиционные автоматы.

Источник: Российская газета

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
21.09.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0