#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти компании выпускают самые надежные двигатели в мире
20 сентября
Эти компании выпускают самые надежные двигатели в мире
Эксперты HotCars перечислили 10...
100 лет московскому автобусу
20 сентября
100 лет московскому автобусу
Первый регулярный автобусный маршрут запустили...
Собираетесь на сервис? Вот какие проблемы вас ждут
20 сентября
Собираетесь на сервис? Вот какие проблемы вас ждут
Водителям рассказали, какие сложности их...

Собираетесь на сервис? Вот какие проблемы вас ждут

Водителям рассказали, какие сложности их ожидают на сервисе дилерского центра

Новый социологический опрос среди автовладельцев дал яркую картину того, с какими трудностями сталкиваются сейчас посетители СТО в официальных дилерских центрах. В опросе приняло около 2 тысяч респондентов, и 41,7% опрошенных сказали, что с какими-либо проблемами вообще не сталкивались.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Однако вторая группа, а это 58,3% отвечавших, назвали различные неудобства (можно было назвать несколько), которые, судя по всему, становятся настоящим бичом современных фирменных сервисных центров.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Так, каждый четвертый респондент (25,4%) пожаловался на дефицит запчастей и расходных материалов. Каждый третий (33,4%) – на длительный ремонт из-за долгих сроков поставок запчастей.

Почти 43% отметили, что сама стоимость техобслуживания и ремонта стала существенно выше. А более половины (52,4%) сказали, что запчасти на их автомобили непомерно подорожали...

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Автостат

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos | Автостат
Количество просмотров 1
20.09.2024
Фото:Depositphotos | Автостат
Поделиться:
Оцените материал:
0