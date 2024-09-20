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Московский метрополитен стал победителем сразу в двух номинациях

Ликсутов: Юридическая служба Московского метро получила несколько наград

Правовой блок Московского метрополитена стал обладателем призовых мест сразу в двух номинациях в рамках премии «Лучшие юридические департаменты России 2024». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Юристы получили первое место в номинации «Эффективное взаимодействие с органами государственной власти», а также поднялись на второе место в конкурсе «Эффективная претензионно-исковая работа» от юридического журнала Legal Insight.

Конкурс получился весьма представительным: в нем принимали участие юридические подразделения главных российских компаний - ООО «Хэдхантер», АО «Газстройпроект», «Газпромнефть Экспертные решения» и многие другие. Но именно проекты Московского метрополитена оказались одними из лучших.

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Фото:пресс-служба Московского метрополитена
20.09.2024
Фото:пресс-служба Московского метрополитена
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