Советские легенды, влюбившие в себя немцев, собрались на грандиозной автовыставке

Автовыставка Worms Classics 2024 прошла в немецком Вормсе с 14 по 15 сентября

В период с 14 по 15 сентября в немецком городе Вормс состоялся фестиваль автомобилей Worms Classics 2024.

В рамках мероприятия посетители смогли увидеть огромное количество не только современных, но и ретроавтомобилей. На торжественной церемонии открытия фестиваля присутствовал мэр города. В рамках мероприятия состоялся розыгрыш ценных призов, доход от которого пошел на благотворительные цели.

Примечательно, что в качестве экспонатов на фестивале принимали участие и автомобили советского производства. В идеальном состоянии, скрупулёзно восстановленные, намытые и наполированные до блеска – от легендарных машин СССР просто не оторвать глаз! Предлагаем вам полюбоваться вместе в нашей галерее.