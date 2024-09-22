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Советские легенды, влюбившие в себя немцев, собрались на грандиозной автовыставке

Автовыставка Worms Classics 2024 прошла в немецком Вормсе с 14 по 15 сентября

В период с 14 по 15 сентября в немецком городе Вормс состоялся фестиваль автомобилей Worms Classics 2024.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В рамках мероприятия посетители смогли увидеть огромное количество не только современных, но и ретроавтомобилей. На торжественной церемонии открытия фестиваля присутствовал мэр города. В рамках мероприятия состоялся розыгрыш ценных призов, доход от которого пошел на благотворительные цели.

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Примечательно, что в качестве экспонатов на фестивале принимали участие и автомобили советского производства. В идеальном состоянии, скрупулёзно восстановленные, намытые и наполированные до блеска – от легендарных машин СССР просто не оторвать глаз! Предлагаем вам полюбоваться вместе в нашей галерее.

ГАЗ-21. Блестящего оленя, украшающего капот, скопировали с герба города Горького, где машины выпускались. Две первые серии выходили с этой фигуркой. Отказались от ее установки, когда запустили третью модификацию. Считалось, что она очень опасна при столкновении авто с человеком.
ГАЗ-24. 24-я Волга стала самым мощным советским автомобилем из доступных простым смертным. 95 лошадиных сил с мотора в 2,5 л – по тем временам неплохо. Двигатель ЗМЗ-24 — развитие 21-го, но куда мощнее.
ГАЗ-3102. В СССР «Тридцать первую» частный автовладелец приобрести не мог, поскольку автомобили этой модели распределялись исключительно в гаражи, обслуживавшие государственный аппарат. Интересный факт: далеко не всем по статусу был положен автомобиль черного цвета, поэтому чиновники не самого высокого ранга довольствовались белыми и бежевыми «ноль вторыми».
Volkswagen Transporter T1. Один из первых гражданских минивэнов марки. Автомобиль также стал лицом целой эпохи и, наряду со своим преемником T2, был очень популярен среди хиппи.
ГАЗ-13 Чайка. ГАЗ-13 в 1959 году стал настоящим пылесосом инноваций. Советские конструкторы постарались запихнуть в новую машину все, что только смог придумать человеческий инженерный гений. Например, в Чайке уже были такие новшества для своего времени как кондиционер и стеклоподъемники с электроприводом.
Renault Dauphine. Экономичный автомобиль, выпускавшийся компанией Renault с 1956 по 1967 год. Как и его предшественник Renault 4CV , Dauphine — это заднемоторный, заднеприводный четырёхдверный седан с трёхобъемным кузовом
Citroën DS. Переднеприводный автомобиль представительского класса с передним расположением двигателя, выпускавшийся и продававшийся компанией Citroën с 1955 по 1975 год в кузовах фастбэк/седан, универсал/универсал и кабриолет в трёх сериях одного поколения.
Hercules W-2000. Мотоцикл, который производился компанией Hercules в Германии. Это был первый серийный мотоцикл с двигателем Ванкеля.
ЗАЗ-965. В качестве бачка для жидкости стеклоомывателя в конструкции ЗАЗ-965 была применена грелка. Выглядело данное решение смешно, но зато грелка занимала мало места и не лопалась при замерзании в ней воды.
1969 Oldsmobile Delta 88 convertible. В 1969 году Delta 88 стала едина в трех лицах. Бывшая Delmont 88 стала Delta 88, которая и унаследовала кабриолет, Delta 88 Custom стала средней, а над ней был двухдверный хардтоп Delta 88 Royale.
ГАЗ-21 и ГАЗ-24-01
ВАЗ-2106 и ЗАЗ-965
Кастом на базе Chevrolet 3100 - представителе Advance-Design — серии легких и средних грузовиков Chevrolet , их первая крупная модернизация после Второй мировой войны.

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Лежнин Роман
Фото:Denis Sußdorf
Количество просмотров 1716
22.09.2024
Фото:Denis Sußdorf
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