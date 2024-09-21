«Они уже опередили нас»: руководство Ford бьет тревогу из-за китайских автомобилей

Джим Фарли: Ford отстает в гонке электромобилей с китайскими автопроизводителями

Генеральный директор Ford Джим Фарли, вернувшись из Китая, оказался в глубокой тревоге. Впечатления от увиденного на местном автомобильном рынке заставили его признать, что американский автогигант отстает от китайских конкурентов в гонке электромобилей.

Фарли и финансовый директор компании Джон Лоулер провели тест-драйв электрического кроссовера, произведенного на совместном предприятии Changan Automobile. Они были поражены качеством автомобиля, его плавностью хода, роскошным салоном и интуитивно понятными технологиями.

«Джим, это совсем не то, что было раньше, они уже опередили нас», – сказал Лоулер после тест-драйва.

Китайские автомобильные компании демонстрируют невероятную скорость развития. Они используют недорогие цепочки поставок, что позволяет им предлагать электромобили по более низким ценам. Фарли подчеркнул, что соответствие китайским стандартам станет самым важным приоритетом для Ford.

Фарли даже звонил члену правления Ford Motor Джону Торнтону, чтобы предупредить его о масштабах угрозы.

«Это экзистенциальная угроза», - заявил Фарли, добавив, что Китай может существенно опередить США в борьбе за зарубежные рынки.

После визита Фарли в Китай Ford отправил несколько китайских электромобилей в Мичиган для тест-драйва высшим руководством и директорами компании.

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Источник: ITHome