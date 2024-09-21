#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперты определили самые доступные места для отдыха в России
21 сентября
Эксперты определили самые доступные места для отдыха в России
Илья Уманский: Дешевле всего отдых в отелях...
Зачем тракторам такие колеса? Давайте разберемся!
21 сентября
Зачем тракторам такие колеса? Давайте разберемся!
На видео показали уникальную систему...
Таксистам решили упростить жизнь: рассказываем подробности
21 сентября
Таксистам решили упростить жизнь: рассказываем подробности
Самозанятые таксисты будут проходить техосмотр...

«Они уже опередили нас»: руководство Ford бьет тревогу из-за китайских автомобилей

Джим Фарли: Ford отстает в гонке электромобилей с китайскими автопроизводителями

Генеральный директор Ford Джим Фарли, вернувшись из Китая, оказался в глубокой тревоге. Впечатления от увиденного на местном автомобильном рынке заставили его признать, что американский автогигант отстает от китайских конкурентов в гонке электромобилей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

Фарли и финансовый директор компании Джон Лоулер провели тест-драйв электрического кроссовера, произведенного на совместном предприятии Changan Automobile. Они были поражены качеством автомобиля, его плавностью хода, роскошным салоном и интуитивно понятными технологиями.

«Джим, это совсем не то, что было раньше, они уже опередили нас», – сказал Лоулер после тест-драйва.

Китайские автомобильные компании демонстрируют невероятную скорость развития. Они используют недорогие цепочки поставок, что позволяет им предлагать электромобили по более низким ценам. Фарли подчеркнул, что соответствие китайским стандартам станет самым важным приоритетом для Ford.

Фарли даже звонил члену правления Ford Motor Джону Торнтону, чтобы предупредить его о масштабах угрозы.

Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!
«Это экзистенциальная угроза», - заявил Фарли, добавив, что Китай может существенно опередить США в борьбе за зарубежные рынки.

После визита Фарли в Китай Ford отправил несколько китайских электромобилей в Мичиган для тест-драйва высшим руководством и директорами компании.

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
21.09.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0