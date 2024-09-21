Этот японский семейный минивэн позвонит вам, если вы забыли детей в машине

Стали известны технические подробности о новом минивэне Toyota Sienna 2025

Toyota представила обновленную версию своего популярного минивэна Sienna, которая обещает быть еще более безопасной и комфортной, чем её предшественники. Самым значимым нововведением стала технология Advanced Rear Seat Reminder, которая способна спасти жизни детей, забытых в машине.

Toyota Sienna 2025

Система использует 60-гигагерцовый радарный сканер, установленный в потолке, для сканирования второго и третьего ряда сидений. Если после того, как водитель заблокирует машину, радар обнаружит движение на заднем сиденье, срабатывает цепочка предупреждений:

Мигающие аварийные огни и звуковой сигнал: Дверные замки издают девять звуковых сигналов, а аварийные огни начинают мигать.

Дверные замки издают девять звуковых сигналов, а аварийные огни начинают мигать. Текстовое сообщение: Если водитель проигнорирует первое предупреждение в течение 90 секунд, на его смартфон приходит текстовое сообщение через приложение Toyota.

Если водитель проигнорирует первое предупреждение в течение 90 секунд, на его смартфон приходит текстовое сообщение через приложение Toyota. Автоматический звонок: Если и это предупреждение останется без внимания в течение следующих двух минут, Toyota автоматически совершает телефонный звонок на смартфон владельца.

Система требует наличия подписки на Safety Connect, которая предоставляется на 10 лет бесплатно для всех комплектаций Sienna.

Помимо системы безопасности, Toyota Sienna 2025 получила ряд других улучшений. Средние модели XSE, Woodland Edition, Limited и Platinum оснащены 12,3-дюймовым цифровым приборным кластером. Топовые комплектации Platinum, а также Limited по желанию, оборудованы холодильником и пылесосом. Эти опции должны были появиться в 2021 году, но из-за банкротства компании-производителя были отложены. Toyota обновила отделку салона, включая сиденья, консоль и панель приборов во всех комплектациях. На некоторых моделях Sienna появились новые колесные диски.

Что не изменилось, так это гибридная трансмиссия Sienna. Сочетание 2,5-литрового рядного четырехцилиндрового двигателя и одного электродвигателя дает мощность 245 л. с., машина может быть оснащена передним или полным приводом.

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Источник: Carscoops