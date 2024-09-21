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Самозанятые таксисты будут проходить техосмотр...

Таксистам решили упростить жизнь: рассказываем подробности

Самозанятые таксисты будут проходить техосмотр с помощью органов чувств

В России разрабатываются поправки к закону «О такси», которые предлагают упростить процедуру технического осмотра для самозанятых водителей. По мнению авторов законопроекта, самозанятые таксисты смогут проводить ТО своего транспортного средства «с помощью органов чувств», то есть визуально, без использования специальных средств измерения.

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Однако такая возможность будет доступна только тем, кто пройдет специальные квалификационные курсы продолжительностью 40 часов и стоимостью порядка 50 тысяч рублей. Помимо этого, ведение журналов и путевых листов предлагается перевести в цифровой формат.

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С одной стороны, нововведение может стать настоящей помощью для самозанятых водителей. Проходить техосмотр традиционным способом, с использованием специального оборудования, дорого и занимает время. Упрощение процедуры позволяет сэкономить деньги и время, что особенно актуально для людей, работающих в сфере такси.

С другой стороны, возникает вопрос о безопасности такого визуального техосмотра. Органы чувств не всегда способны точно определить неисправности автомобиля. Существует риск, что на дороги будут выезжать машины, представляющие угрозу для безопасности пассажиров и других участников движения.

Поправки собираются обсудить на круглом столе в комитете по контролю в нижней палате парламента 19 сентября 2024 года.

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С 1 сентября 2024 года в России вступил в силу закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Для покупки ОСГОП таксистам необходимо получить разрешение на работу. По мнению Общественного совета такси, введение ОСГОП может привести к увеличению числа нелегальных таксистов, которые не будут оформлять разрешения и страховок, чтобы избежать дополнительных расходов.

Источник: Известия

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Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 1
21.09.2024
Фото:АГН Москва
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