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Легендарный рамный японский внедорожник стал современнее и безопаснее

Компания Mitsubishi представила линейку внедорожников Pajero Sport 2025 года

Компания Mitsubishi представила обновленную серию внедорожников Pajero Sport 2025 года, которая нацелена на привлечение поклонников активного отдыха. Автомобиль получил ряд визуальных обновлений, новую компоновку и, безусловно, стал более технологичным.

Mitsubishi Pajero Sport 2025
Mitsubishi Pajero Sport 2025
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Потребителям доступны четыре версии: HPE, HPE-S, Legend и новая Legend Black. Каждая из них обладает уникальным стилем и оснащением, соответствующим разнообразным предпочтениям покупателей.

Mitsubishi Pajero Sport 2025
Mitsubishi Pajero Sport 2025

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

Версия Legend выделяется своей элегантностью и роскошью. Зеркала, дверные ручки и рамка задней крышки окрашены в цвет кузова, дизайн дополнен затемненной хромированной отделкой. 20-дюймовые колесные диски подчеркивают мощь внедорожника.

Модели HPE и HPE-S предлагают более классический и практичный вид с обновленными 18-дюймовыми легкосплавными дисками и серебристой радиаторной решеткой.

Mitsubishi Pajero Sport 2025
Mitsubishi Pajero Sport 2025

Legend Black также включает специальную обивку сидений, отражающую ультрафиолет, а версия Legend оснащена 8-дюймовым цифровым дисплеем на приборной панели с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, что обеспечит максимальный комфорт и безопасность.

Интерьер Mitsubishi Pajero Sport 2025
Интерьер Mitsubishi Pajero Sport 2025

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Pajero Sport 2025 доступен в четырех кузовных цветах: White Diamond, Graphite Grey Metallic, Jet Black Mica и новый Blade Silver Metallic. Внутренний интерьер также получил несколько улучшений, включая новое трехспицевое рулевое колесо и кожаную обивку.

Источник: Motor1

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Лежнин Роман
Фото:Motor1
Количество просмотров 1
21.09.2024
Фото:Motor1
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