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Новый кроссовер от популярного бренда дешевле 2 млн рублей: подробности о модели

Появились фото кроссовера Jetour X50, продажи которого ожидаются в России

Рынок доступных кроссоверов пополняется новым игроком – Jetour X50. Этот китайский автомобиль уже засветился в Беларуси, где местный дилер объявил цены и комплектации, а значит, скоро его появление ожидается и в России.

Jetour X50
Jetour X50
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Jetour X50 будет доступен в трех комплектациях: Comfort, Elite и Luxury.

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

Стартовая цена комплектации Comfort в Беларуси – 68,9 тыс. белорусских рублей (около 1,91 млн рублей). В России, по предварительным данным, цена будет начинаться с 1,99 млн рублей. Стоимость Elite в Беларуси – 4,9 тыс. белорусских рублей (около 2,082 млн рублей), а Luxury – 76,9 тыс. белорусских рублей (2,138 млн российских рублей).

Jetour X50 предлагает два варианта двигателя:

  • Базовый: 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 113 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
  • Топовый: 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.
Jetour X50
Jetour X50

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Габариты кроссовера составляют 4 397 × 1 841 × 1 654 мм, колёсная база — 2601 мм. Полный привод в этой модели не предусмотрен. Jetour X50 позиционирует себя как доступный кроссовер, конкурирующий с такими моделями, как Geely Coolray, Belgee X50, и другими автомобилями в ценовой категории до 2 млн рублей.

Источник: av.by

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Лежнин Роман
Фото:Jetour
Количество просмотров 3
22.09.2024
Фото:Jetour
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