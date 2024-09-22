Знаменитый Гольф сильно подешевел, но какой ценой?

Volkswagen Golf получил новую базовую комплектацию с МКП и стальными дисками

Немецкий концерн Volkswagen, известный своими прогрессивными технологиями, решил пойти против течения и выпустить обновленный Golf 2025 с неожиданными опциями. В то время как американские покупатели привыкли к «горячим» хэтчбекам GTI и R с автоматическими коробками передач, в Европе появляется версия с более доступной комплектацией, предлагающей механическую трансмиссию и стальные диски.

Volkswagen Golf

В мире, где царят автоматические коробки передач и легкосплавные диски, Volkswagen предлагает вернуться к основам. Базовая комплектация Golf 2025 для европейского рынка оснащена 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 114 л. с., соединенным с механической коробкой передач.

В дополнение к ручной коробке передач, базовая версия Golf оснащена стальными дисками диаметром 15 дюймов с колпаками. В салоне автомобиль также предлагает простоту, с тканевыми сиденьями, вместо спортивных кресел из кожи или алькантары.

Несмотря на то, что базовая версия Golf предлагает минималистичный набор опций, европейские покупатели могут выбрать и более продвинутые комплектации с механической коробкой передач. Например, доступна комплектация R-Line, которая предлагает спортивный дизайн кузова и улучшенный интерьер, сохраняя при этом механическую трансмиссию.

Однако насладиться простотой и механической коробкой передач в Европе придется за немалые деньги. Из-за высокого НДС (19% в Германии), базовая версия Golf 2025 стоит от 28 330 евро. Это больше, чем стоимость Golf GTI 2024 в США. Обновленный Golf 2025 также знаменует собой прощание с дизельной версией GTD. Volkswagen переходит на более экологичные двигатели и фокусируется на электромобилях.

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Источник: SpeedMe