Знаменитый Гольф сильно подешевел, но какой ценой?

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Volkswagen Golf получил новую базовую комплектацию с МКП и стальными дисками

Немецкий концерн Volkswagen, известный своими прогрессивными технологиями, решил пойти против течения и выпустить обновленный Golf 2025 с неожиданными опциями. В то время как американские покупатели привыкли к «горячим» хэтчбекам GTI и R с автоматическими коробками передач, в Европе появляется версия с более доступной комплектацией, предлагающей механическую трансмиссию и стальные диски.

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf
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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

В мире, где царят автоматические коробки передач и легкосплавные диски, Volkswagen предлагает вернуться к основам. Базовая комплектация Golf 2025 для европейского рынка оснащена 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 114 л. с., соединенным с механической коробкой передач.

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

В дополнение к ручной коробке передач, базовая версия Golf оснащена стальными дисками диаметром 15 дюймов с колпаками. В салоне автомобиль также предлагает простоту, с тканевыми сиденьями, вместо спортивных кресел из кожи или алькантары.

Несмотря на то, что базовая версия Golf предлагает минималистичный набор опций, европейские покупатели могут выбрать и более продвинутые комплектации с механической коробкой передач. Например, доступна комплектация R-Line, которая предлагает спортивный дизайн кузова и улучшенный интерьер, сохраняя при этом механическую трансмиссию.

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Однако насладиться простотой и механической коробкой передач в Европе придется за немалые деньги. Из-за высокого НДС (19% в Германии), базовая версия Golf 2025 стоит от 28 330 евро. Это больше, чем стоимость Golf GTI 2024 в США. Обновленный Golf 2025 также знаменует собой прощание с дизельной версией GTD. Volkswagen переходит на более экологичные двигатели и фокусируется на электромобилях.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
22.09.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Golf ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
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