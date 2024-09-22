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Новый флагманский внедорожник Toyota появился в продаже в России: названа цена

Российский дилер готов привезти новый Toyota Century по цене 63,5 млн рублей

На российском рынке появился новый игрок в сегменте премиальных автомобилей: Toyota Century, роскошный кроссовер, который по рублевой цене оказался сопоставим с Rolls-Royce Cullinan – баснословные 63,5 млн рублей! Однако, стоит ли он своих денег?

Toyota Century
Toyota Century
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При сравнимой цене, Toyota Century, к сожалению, не может похвастаться таким же престижем и уровнем персонализации, как его британский конкурент.

245 л. с., АКП, полный привод, шикарный салон – а на чем китайцы сэкономили?

Несмотря на свою роскошную внешность, Toyota Century не отличается выдающимися техническими характеристиками. В отличие от Rolls-Royce, у него нет пневматической подвески, и выбор силовой установки ограничен лишь одним вариантом: заряжаемым гибридом с 3,5-литровым V6, парой электромоторов и электромеханическим вариатором. Мощность – 412 л. с.

Интерьер Toyota Century
Интерьер Toyota Century

В салоне Toyota Century царит атмосфера роскоши: четырёхместные кожаные сиденья, задние кресла с оттоманками и индивидуальными мониторами, холодильник и аудиосистема с 18 динамиками. Однако, сравнительно простая конструкция подвески и отсутствие таких опций, как массаж, делают его менее привлекательным для тех, кто привык к максимальному комфорту.

Интерьер Toyota Century
Интерьер Toyota Century

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В конечном итоге, вопрос целесообразности покупки Toyota Century за такую сумму остается открытым. Несмотря на свою роскошь, автомобиль уступает Rolls-Royce по многим параметрам, а его высокая цена делает его предложением для узкого круга состоятельных покупателей.

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 1
22.09.2024
Фото:Auto.ru
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